Скульптуру Эрнста Неизвестного продали на аукционе за 1,8 миллионов

«Кентавр Указующий». Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Буценко

В мире искусства произошла маленькая сенсация. На днях прошел аукцион, на котором были проданы несколько произведений русского искусства. Была там и картина Ильи Репина, и работа Святослава Рериха. Но куда любопытнее одна бронзовая скульптура в полуметр высотой.

Называется она «Кентавр указующий», а сделана была знаменитым скульптором Эрнстом Неизвестным, чье детство прошло в Свердловске, а последние годы жизни в Нью-Йорке. По данным портала ARTinvestment.ru эту статуэтку 31 марта на онлайн-аукционе продали за 1 миллион 888 тысяч рублей.

И если увидев слово «кентавр» вы бросились рассматривать на скульптуре, где у нее там задняя часть коня изображена, то зря. Все-таки искусство не всегда про фотографическое воспроизведения образов. Тут важны еще и метафоры, которых в творчестве известного скульптора хватало. А кентавр, как мифический персонаж, вообще один из основных его героев.

За свою жизнь Эрнст Неизвестный сделал несколько скульптур «Кентавр указующий». Похожая фигура установлена в Женеве рядом со зданием ООН.

Эрнст Неизвестный – сын поэтессы Беллы Дижур. Среди известных его работ – статуэтка телевизионной премии ТЭФИ, памятник на могиле Никиты Хрущева монументы «Маска скорби», монумент «Возрождение» на Большой Ордынке в Москве и памятник «Цветок лотоса» на Асуанской плотине в Египте.

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