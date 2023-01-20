Школьный друг скульптора Эрнста Неизвестного оказался самым молодым серийным убийцей в СССР

Маньяк Винничевский сразу же после задержания Фото: Музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

Серое пальто с крупными пуговицами в два ряда. На голове шапка-ушанка танкиста. Лицо, как с открытки - простой 15-летний школьник с ясными глазами. Карманы набиты шоколадными конфетами и карамельками. Глядя на потрескавшуюся фотокарточку 1939 года, и не скажешь, что с нее на тебя смотрит настоящий монстр. Первый и самый молодой серийный убийца в СССР – Владимир Винничевский.

Но в истории имя душегуба сохранилось и по другой причине. В дни, когда совершались убийства, одним из его близких школьных друзей был будущий известный советский и американский скульптор Эрнст Неизвестный. Он-то потом и помог изобличить чудовище.

В Свердловске 30-х никто и подумать не мог, что ужас на весь город наводит школьник Фото: Музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

ЛЮБИЛ БЫВАТЬ ОДИН

Винничевский и Неизвестный оба жили в самом центре Свердловска – в квартале деревянных частных домов. Оба из обеспеченных и уважаемых семей. У Неизвестного отец работал врачом, а мать - знаменитая поэтесса Белла Дижур. У Винничевского отец – мастер в коммунальном хозяйстве города. Мать – счетовод. Учились они тоже в одной школе - №16. Каждое утро Винничевский заходил за Неизвестным и вместе они топали на уроки.

В свободное время они бегали в кино и театр. Эрнст, как и любой парень-подросток, то и дело пытался завести разговор о знакомых девчонках. Но Владимир по какой-то причине тему никогда не поддерживал. Да и вообще порой как-то странно себя вел.

В этой записке Винничевский зашифровал информацию о совершенных им убийствах Фото: Музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

- Он был мальчик стеснительный и смирный, любил бывать один, часто в школе он встанет где-либо в угол у стенки и стоит, - рассказывал Эрнст Неизвестный во время следствия. – Я вел разговоры о девочках, он всегда отзывался о них с какой-то брезгливостью и говорил, что он половых сношений не любит и никогда не имел.

Была весна 1938 года. В эти же дни в Свердловске начали пропадать дети. Первой была 4-летняя Герта. Она бесследно исчезла в самом центре города, когда гуляла у своего дома. Лишь через пять дней ее нашли. Она лежала под кустами во дворе своего дома. Сначала по подозрению в убийстве задержали 18-летнего слесаря Кузнецова и его 19-летнего знакомого Баранова. Они уже имели проблемы с законом. По версии следствия, они пытались обокрасть чужой дом, а девочка их увидела, вот они ее и убили. Но с этой версией не вязалась жестокость. На ребенка, будто медведь напал, а не вор, решивший убрать случайного свидетеля.

Вещи, которые были у Винничевского при задержании Фото: Музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

ПОХИТИЛ РЕБЕНКА ИЗ САНОК

О том, что Кузнецов и Баранов не виновны, стало окончательно ясно после того, как нападения на детей продолжились. В сентябре на одной из соседней с домом Герты улиц кто-то попытался задушить четырехлетнюю девочку в хлеву усадьбы. Ребенок лишь чудом выжил. Затем в январе 1939 года душегуб также попытался задушить на улице двухлетнего мальчика. А в феврале он похитил ребенка прямо из санок.

- Мальчик был уведен похитителем в санках на глазах у его матери, которая погналась за ним, но потеряла его из вида, - сообщается в материалах уголовного дела. - Однако вскоре она нашла своего сына лежащим в снегу возле забора парка Дворца пионеров – невдалеке от места похищения.

За убийства Винничевского приговорили к расстрелу Фото: Музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

Спустя два месяца уже в самом Дворце пионеров произошло нападение – в туалете кто-то попытался убить шестилетнюю девочку. Ей удалось вырваться и убежать. Все места нападений находились неподалеку от дома школьника Винничевского. А дом убитой 4-летней Герты и вовсе – соседний. К тому же самого Винничевского видели в толпе, наблюдавшей, как следователи изучают тело Герты. Но подумать на школьника тогда еще никто не мог, кроме одного человека. Его друг Эрнст Неизвестный все чаще стал замечать странные вещи за Владимиром.

- У меня дома есть сестра пяти лет, Винничевский, бывая у нас, брал ее себе на руки, - рассказывал следователю Эрнст Неизвестный. - Я и сейчас помню случай, когда Винничевский у нас сидел на диване, сестра моя бегала тут же. Я в это время одевался, как вышел к Винничевскому, увидел, что с Винничевским что-то неладно. Он стоял, и вид у него был какой-то странный, и тело его подергивалось. Впечатление было, как его «ломает». Я спросил «Что с тобою?». Он ответил «Ничего» и сел на диван.

ЗАДЕРЖАЛ КУРСАНТ МИЛИЦИИ

Восемь детей убиты. Десяти удалось выжить. Это количество жертв Винничевского к октябрю 1939 года. В этот момент Свердловск уже жил в страхе. Душегуб полтора года оставался на свободе, и никто не мог его найти. Но хотя бы благодаря очевидцам было ясно, что это какой-то молодой человек.

24 октября курсанты Свердловской школы милиции, стоявшие рядом с остановкой на окраине Уралмаша, заметили, как из вагона трамвая, вышел молодой парень. Он вел за руку трехлетнего мальчика. Зная, что в городе ищут убийцу детей, они сразу заподозрили неладное. Курсанты были в гражданской одежде, поэтому смогли незаметно сесть подозрительному парню «на хвост». Незнакомец вел ребенка в лес. В какой-то момент молодые милиционеры упустили его из виду и разделились, чтобы найти.

– Пройдя лесом метров 200, я увидел свежий след ноги взрослого человека (в тот день выпал снег), пошел по нему, на некотором расстоянии я нашел рядом с этим следом – след ноги ребенка, – написал в рапорте курсант Свердловской школы милиции Крылов. – Пройдя еще метров 200 вглубь леса я увидел впереди себя метрах в 30-ти висевшее на сучке дерева пальто. Внимательно присмотревшись, я увидел в небольшом углублении неизвестного мужчину, который был без пальто. Он стоял на коленях, а между коленями у него лежал ребенок.

Жертвами Винничевского становились маленькие дети Фото: Музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

Курсант не растерялся и задержал душегуба, благодаря чему спас ребенка. На допросе Винничевский во всем сознался. Рассказал и о тех убийствах, о которых никто не знал. Свое пристрастие Винничевский объяснил просто - убийства приносили ему удовольствие. Дома у него нашли тетрадь со списком всех жертв и множество оберток от шоколадных конфет, которыми он заманивал детей.

- Домашних животных - собак, кошек - он никогда не бил. Когда ему было 3 года, был случай, когда он и другие дети зарыли собаку в землю... – рассказывала на допросах мать Владимира Елизавета. – С пятого класса он стал жаловаться на отсутствие памяти и говорил, что не хочет больше учиться, что у него есть желание работать. Но где он будет работать, он сам не знал. Его удовольствиями было ходить в зрелищные мероприятия, также он стремился к путешествиям. Он очень скрытен, молчалив, никогда ни о чем не рассказывал. Он бесстрашный, ничего не боялся.

Обувь и одежда Винничевского Фото: Музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

После случившегося на допросы стали приглашать всех близких и знакомых Винничевского, включая будущего скульптора Эрнста Неизвестного. Он-то одним из первых и рассказал о странностях в поведении своего друга, чем лишь подтвердил, что задержанный не оговорил себя, а действительно – тот самый серийный убийца детей.

Вскоре родители отреклись от Винничевского, а суд приговорил его к расстрелу. Своего надгробного камня он не получил. Его похоронили под Свердловском на 12-м километре «Московского тракта» в расстрельной траншее, как и других, приговоренных к высшей мере. По странной иронии судьбы, именно в этом месте в 2017 году появилась скульптура «Маска Скорби», которую создал школьный друг Винничевского – Эрнст Неизвестный.

Скульптура «Маска Скорби» Эрнста Неизвестного под Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родных пионера Павлика Морозова требовали расстрелять еще до окончания суда над ними

90 лет назад начался самый громкий судебный процесс СССР (Подробнее)

Посадила картошку у дворца и отказалась от прислуги: как станочница с Уралмашзавода стала первой леди Тайваня

В заводском цеху Фаина Вахрева влюбилась в Николая Елизарова, который оказался наследником китайского правителя, отправленным Сталиным на Урал (Подробнее)

Охота на могиканина: как на Урале искали серийного убийцу, который заметал следы методами индейцев

Им оказался высокопоставленный военный (Подробнее)