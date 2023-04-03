Преподавателя танцев из Первоуральска, которую родители учеников обвинили в мошенничестве, не стали лишать свободы

Женщина обвинялась в «мошенничестве, совершенном в крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске служители Фемиды поставили точку в деле учителя танцев Алисы Пишковой, которая обвинялась в мошенничестве. Она руководила танцевально-спортивным клубом и, по версии следствия, в апреле 2022 года предложила родителям своих учеников организовать поездку в Сочи. Об этом она написала в общей группе в мессенджере, где заявила, что в Сочи они поедут на конкурс-фестиваль.

- С этой целью она организовала сбор денежных средств с желающих принять участие в указанном конкурсе, который включал в себя проживание и питание на семь дней и шесть ночей в отеле, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - На указанное предложение руководителя танцевально-спортивного клуба откликнулись четыре семьи, которые уплатили за поездку более 425 тысяч рублей.

Некоторым родителям пришлось взять кредит, чтобы оплатить своему ребенку эту поездку. Но в итоге она не состоялась. За шесть часов до отправки в общий чат от учителя танцев пришло сообщение, что из-за наводнения в Сочи поездка переносится.

О том, что поездка в Сочи переносится, учитель танцев рассказала родителям детей в общем чате Фото: скриншот мессенджера, предоставленный родителями учеников

- Я перевела руководительнице 140 000 рублей, чтобы мы могли поехать семьей вчетвером: я, муж, дочка и сын. Взяли отпуска, - рассказывала «КП-Екатеринбург» Алевтина Соколова. - Алиса убедила, что купит билеты, забронирует гостиницу. В последние дни перед поездкой Алиса не говорила, во сколько и где встречаемся. Но убеждала, что у нас все куплено и забронировано и переживать не о чем. Не забыла упомянуть, чтобы родители скидывали деньги за уроки танцев на август. Уже 29 июля Алиса не отвечала на звонки и пропала со всех радаров.

По версии стороны обвинения, намерений организовывать эту поездку у руководителя школы танцев не было. При этом, как рассказали сами родители детей, сама она якобы в Сочи все-таки поехала – ее увидели на видео, записанном в Сочи, в котором она гуляла у аттракционов.

- Пытаясь скрыть преступные намерения, девушка приобрела через турагентство 11 железнодорожных билетов на поезд сообщением Екатеринбург Пассажирский – Лоо (Сочи), направила электронные билеты потерпевшим через мессенджер, - уточняют в надзорном ведомстве. - В последующем также посредством мессенджера она сообщила потерпевшим недостоверные сведения о том, что международный конкурс-фестиваль организатором отменен, в связи с чем поездка на конкурс не состоится, а приобретенные билеты на поезд она обменяет на другие даты.

Билетов этих родители так и не увидели. Как объясняют в надзорном ведомстве, деньги за них женщина родителям учеников не вернула, а также присвоила себе оставшиеся средства. Первоуральский городской суд признал ее виновной в «мошенничестве, совершенном в крупном размере» (ч.3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы. Правда, во время заседания реальный срок ей заменили на трехлетние принудительные работы с удержанием 10% заработка в доход государства.

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