«Дети рыдали неделю»: На Урале родители обвинили преподавателя танцев в том, что она отдыхала в Сочи на их деньги

Поездка в Сочи на международный конкурс должна была состояться еще 26 июля. Фото: предоставила Алевтина Соколова

В поселке Билимбай ученики школы танцев грезили о поездке в Сочи на международный конкурс. Родители детей отправили преподавательнице деньги за поездку. Но за шесть часов до отправления поезда, путешествие отменилось. При этом деньги родителям так и не вернули. «КП-Екатеринбург» поговорили с родителями, чьи дети должны были отправиться в поездку, но не смогли получить назад свои деньги.

ВЫИГРАЛИ ПОЕЗДКУ В СОЧИ

Танцевальная студия Bossa Nova расположилась в физкультурно-оздоровительном центре в поселке Билимбай. Ее преподавательница – Алиса Пишкова раньше была на хорошем счету у родителей. Филиалы школы есть в Первоуральске и Екатеринбурге.

- В поселке секции не сильно развиты, а тут появилась возможность ходить на бальные латиноамериканские танцы. Я отдала туда свою дочку пятилетнюю. Ей все нравилось, она с удовольствием ходила на танцы. Потом, мы стали участвовать в конкурсах. Я ездила на них с дочкой в Екатеринбург. Руководительница занималась организацией поездок, деньги все перечисляли ей. Раньше все было гладко, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мать одной из воспитанниц школы Алевтина Соколова.

К преподавательнице раньше дети ходили на занятия и оставались довольными. Фото: предоставила Лариса Никошнова

В апреле этого года танцевальная группа во главе с Алисой Пишковой одержала победу на региональных соревнованиях. В качестве подарка Алиса и ее ученики получили сертификат номиналом в 50 тысяч рублей на развитие школы и возможность посетить международный мастер-класс по танцам в Сочи.

- Уважаемые родители, нам подарили сертификаты в Сочи. Из 25 мест осталось 12. Мастер-классы каждый день, конкурс международный. Неделя с питанием и проживанием в гостинице и экскурсиями – 25 000 рублей. На 10 дней стоимость – 35 000 рублей, - анонсировала Алиса Пишкова в мессенджере родителям.

Изначально родителей убеждали, что отель был забронирован. Фото: скриншот

ОТМЕНИЛА ПОЕЗДКУ ЗА ШЕСТЬ ЧАСОВ ДО ПОЕЗДА

Родители начали готовить детей к предстоящей поездке, которая была назначена на 26 июля. Чтобы отправить свое чадо на море, да еще с такими благими целями, некоторым мамам и папам пришлось взять кредит.

- Я перевела руководительнице 140 000 рублей, чтобы мы могли поехать семьей вчетвером: я, муж, дочка и сын. Взяли отпуска. Алиса убедила, что купит билеты, забронирует гостиницу, - продолжает Алевтина Соколова. – В последние дни перед поездкой Алиса не говорила, во сколько и где встречаемся. Но убеждала, что у нас все куплено и забронировано, и переживать не о чем. Не забыла упомянуть, чтобы родители скидывали деньги за уроки танцев на август.

26 июля Соколовы сидели «на чемоданах», предвкушали путешествие. Поезд должен был отбывать в 14:00. При этом, как убеждала руководительница – был выкуплен весь вагон для тех, кто едет в Сочи на танцевальный фестиваль. Но тут… Бац! За шесть часов до поездки участники родительского чата получили сообщение о том, что из-за ЧП и наводнения в Сочи поездка переносится.

- Билеты до Сочи Алиса нам скинула. У начальника поезда я уточнила, есть ли билеты обратно, но их не было. Еще больший шок мы испытали, когда приехали в отель. Естественно нас там никто не ждал, - возмущается Алевтина. – Уже 29 июля Алиса не отвечала на звонки и пропала со всех радаров. Как мы выяснили позже, Алиса 26 июля ехала со мной на поезде в Сочи, только в другом вагоне.

Деньги за поездку родители отправляли руководителю на карту и отдавали наличными. Фото: скриншот

РАДИ ПОЕЗДКИ РАБОТАЛА В ТАКСИ НОЧАМИ

В том самом вагоне до станции «Лоо» в Сочи должна была ехать еще одна семья. У мамы-одиночки Ларисы Никошновой трое детей: старшей дочери 23, сыну -12 и дочке – 10. На танцевальный мастер-класс в Сочи она планировала уехать с младшими детьми. Для осуществления своей мечты она работала ежедневно. Мама-одиночка работает таксисткой.

- Мы ни разу не были на море, а тут подумали, что наконец-то осуществим нашу мечту. Я отдала руководительнице 106 тысяч рублей. Для того чтобы заработать эти деньги, я работала каждый день до глубокой ночи. Мне помогали родные, они с пенсии откладывали деньги, чтобы собрать для нас сумму. Даже дочка отказалась от празднования юбилея ради поездки. Она подошла ко мне и сказала: «Мама, мне не нужен праздник, я хочу поехать на море», - вздыхает мама-одиночка.

Об отмене поездки Ларисе Никошновой также сообщили через общий чат. А затем, все по прежней схеме – игнор сообщений. Однако в соцсетях пользователи увидели, что 1 августа преподавательница «засветилась» на видео в Сочи. Алиса Пишкова разгуливала у аттракционов со своей дочкой.

- Как нам рассказали в полиции, в тот день, 26 июля, Алиса Пишкова сдала билеты, а свой обменяла на место в другом вагоне. Потом кто-то из детей увидел в соцсетях видео, на котором отметили Алису. Она отдыха в Сочи со своей дочкой! На наши деньги! Вернулась она только 4 августа, - возмущается Лариса Никошнова. – Вы представляете, что сейчас чувствуют дети? Многие плачут, что не поехали на море, о котором мечтали!

Родители обратились в полицию с заявлениями на преподавателя танцев 8 августа.

«У НЕЕ ДОЛГОВ НА 800 ТЫСЯЧ»

- У нее исполнительных листов, как мы выяснили на сумму свыше 800 000 рублей. При этом, как мы поняли, сам физкультурно-оздоровительный центр от Алисы Пишковой не получал никаких документов и санкнижек даже. Ее сертификаты и дипломы никто в глаза не видел. Моя дочь ревела неделю и больше не хочет ходить на танцы. Я писала Алисе Пишковой претензии, но она только отвечала: «Это ваши проблемы, что вы посвящаете детей во взрослые дела», - объясняет Лариса.

Сама преподавательница танцевальной школы Алиса Пишкова в разговоре с «КП-Екатеринбург» оказалась немногословной.

Родители заказывали пошив костюмов для детей. Фото: предоставила Лариса Никошнова

- Ничего комментировать не буду. Это полная провокация. Все вопросы к моему юристу, - сказала она.

В пресс-группе ОМВД России по Первоуральску отмечают, что с заявлениями обратились родители четырех учеников школы танцев.

- В ходе беседы с потерпевшими сотрудниками полиции было установлено, что родители на устной договорённости передали денежные средства преподавателю, но поездка в Сочи так и не состоялась. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Количество потерпевших так же устанавливается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Первоуральска.