Сейчас он находится в СИЗО. Фото: страница обвиняемого в «Одноклассниках»

Десантника из Екатеринбурга обвиняют в смерти двух человек. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 49-летнему Эдуарду С. предъявлены обвинения по статье 105 УК «Убийство» и части 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Началось все с затяжного празднования дня ВДВ, которое Эдуард растянул аж на неделю. Вечером 9 августа мужчина вновь напился в комнате общежития на улице Красина, чем не на шутку напугал свою 49-летнюю сожительницу. Женщина понимала, что конфликта не избежать и ушла к соседу, где позже уснула. Десантника такое положение дел не устроило, и он решил разобраться с соседом по-мужски.

- Эдуард избил 38-летнего соседа, а потом забрал сожительницу к себе в комнату. Примерно в 20:50 бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу № 23 с травмой головы. Но тогда никто и не думал, что на него напали. Мужчина ранее был замечен в пьяном состоянии. Думали, что напился и упал, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Мужчина скончался в реанимации 29 октября. Позже экспертиза пришла к выводу, что ему нанесли черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Дело передали в Следственный комитет. Однако выйти на след Эдуарда по этому преступлению оперативно не удалось, так как в ноябре он убил человека и был помещен в СИЗО. Его причастность к смерти соседа вскрылась лишь в середине декабря.

- 16 декабря обвиняемый был арестован на два месяца, - пояснили в пресс-службе Кировского районного суда.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.