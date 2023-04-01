В Екатеринбурге воплотился в жизнь сюжет «Иронии судьбы...», только пьяного гостя, перепутавшего квартиры, избили

Уральца, избившего и ограбившего незваного гостя, арестовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге на днях случилась история в духе фильма «Ирония судьбы или с легким паром», правда с несчастливым концом. Словно герой картины Женя Лукашин, уралец, выпив лишнего, перепутал квартиры. Только если в ленте Эльдара Рязанова все закончилось любовью, то в реальности пришедший Ипполит жестоко избил Лукашина, а потом еще и ограбил.

- 47-летний слесарь-ремонтник, проживающий на улице Сухоложской, возвращался домой, - объясняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Несмотря на сильное алкогольное опьянение мужчина без приключений добрался до своего дома, однако в конце пути перепутал подъезды. Поднявшись на нужный этаж, он начал стучать, как он полагал, в свою дверь.

Женщина, жившая в этой квартире, сильно испугалась. Ведь пьяный «Лукашин» стучался в дверь и требовал ему открыть. Причем, как и герой фильма, он искренне не понимал, что за незнакомка появилась в его квартире. Женщина тем временем позвонила 25-летнему брату. Тот вскоре приехал и бросился с кулаками на пьяного слесаря.

- В ходе драки потерпевший получил ушиб головного мозга, перелом скулы и потерял сознание. Воспользовавшись этим, его обидчик забрал у жертвы телефон, 25 тысяч рублей наличными, банковскую карту и документы, - добавляют в полиции.

Пострадавшего слесаря госпитализировали в нейрохирургическое отделение 23-й горбольницы. Он впал в кому. А полиция вскоре задержала избившего его парня. Оказалось, что он работает водителем-грузчиком и ранее проблем с законом у него не было. Он во всем признался, рассказал, что похищенное сбыл, а деньги потратил на свои нужды. Его арестовали. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы за «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» (ч.4 ст. 162 УК РФ).

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru