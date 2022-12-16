Под Екатеринбургом инспекторы ДПС спасли школьников, замерзавших в сломанном автобусе на трассе

Благодаря оперативным действиям инспекторов, экскурсионная группа благополучно добралась к месту назначения. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Под Екатеринбургом инспекторы ДПС помогли школьникам, которые замерзали в сломавшемся автобусе YTONG. Как выяснилось, дети ехали из Верхней Пышмы в уральскую столицу на экскурсию по кондитерской фабрике, но их транспорт заглох на морозе.

Полицейские получили сигнал 16 декабря в 13:00 по местному времени. На место выехал наряд ДПС в составе старшего лейтенанта Евгения Кожевина и лейтенанта Ярослава Яковенцева. Они обнаружили в салоне 41 ученика младших классов и педагогов.

Полицейские получили сигнал 16 декабря в 13:00 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ситуацию осложняла достаточно морозная погода, установившаяся в регионе. Оценив ситуацию, полицейские отправились за резервным автобусом. Для оперативности патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками сопроводил его к месту вынужденной остановки школьников, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Благодаря оперативным действиям инспекторов, экскурсионная группа благополучно добралась к месту назначения

- К водителю сломавшегося автобуса вызвали механика для ремонта вышедшего из строя двигателя. Педагоги сердечно поблагодарили представителей ДПС за оказанную помощь на дороге, - добавил полковник Горелых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Урале инспекторы ДПС помогли водителю, который замерзал на трассе из-за поломки колеса. Мужчине в автосервисе некачественно отремонтировали колесо, и оно сломалось вновь (Подробнее)