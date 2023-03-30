Администрация Екатеринбурга ответила на совет заммэра флешмобом с белой обувью

Среди участников флешмоба были студенты и школьники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 30 марта на главной пешеходной улице Екатеринбурга Вайнера собралось непривычно много народу. Их объединяет одно: белая обувь и белые значки на одежде. Среди них – школьники и студенты.

Десятки человек под песню Юлианны Карауловой «Море» зажигательно танцуют в белоснежной обуви, а в конце выкрикивают хором фразу «Екатеринбург – чистый город!». Оказалось, что такой флешмоб провели представители экологического движения с таким же названием при поддержке Управления молодежной политики мэрии.

- Мы создали экологическое движение «Екатеринбург – чистый город», в него входят общественные организации, активная молодежь, даже несколько детских объединений. Все эти люди собрались с идеей сделать город чище. Чисто должно быть не только в центре, но и во всех восьми районах Екатеринбурга, - говорит «КП-Екатеринбург» соорганизатор акции Елизавета Маслакова.

Молодежь в белой обуви танцевала под музыку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим мероприятием участники движения официально дали старт проведению субботников. Присоединиться к наведению чистоты в разных районах может любой горожанин, но когда именно субботники проведут, пока не определились.

Помимо довольных школьников и студентов среди участников и вице-мэр Алексей Бубнов, который совсем недавно рекомендовал горожанам отказаться от белой обуви и сменить ее на темную. По его мнению, так жители Екатеринбурга смогут проще переждать время, когда на улицах появляется грязь. Сам он, кстати, пришел тоже в белых кроссовках.

Все участники были в белой обуви Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр города Алексей Орлов посетил флешмоб, посвященный чистым улицам, но в синих кроссовках.

- Я тоже сегодня надел специально светлую обувь, потому что я вас поддерживаю безусловно, - говорит Алексей Орлов одному из участников флешмоба. – Мы хотим жить в чистом городе, хотим ходить в обуви любого цвета и возвращаться домой в чистой обуви. Я думаю, что мой заместитель немного погорячился, когда предложил ходить в темной обуви. Наверное, человек имеет право выбирать, в какой обуви ему ходить удобно.

Мэр Екатеринбурга тоже пришел на флешмоб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зажигательные танцы завершились общим фото всех участников вместе с мэром Екатеринбурга. Сами школьники рассказали «КП-Екатеринбург», что «очень классно потанцевали и остались в восторге».

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