Вице-мэр Екатеринбурга посоветовал жителям поменьше ходить в белой обуви из-за грязи

При этом заместитель мэра добавил, что уже к концу апреля в городе начнется месячник чистоты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов посоветовал жителям уральской столицы поменьше ходить в белой обуви во время весеннего таяния снега. Так, по мнению чиновника, отвечающего за дороги, улицы, транспорт, можно избежать лишнего стресса.

- Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной. Это наш город, и мы должны все вместе его убрать. Никто грязь в город не принес, мы ее принесли сами, - заявил Алексей Бубнов корреспонденту «Четвертому каналу».

При этом заместитель мэра добавил, что уже к концу апреля в городе начнется месячник чистоты, он призвал участвовать в субботниках как горожанам, так и предприятиям.