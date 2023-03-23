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НовостиОбщество23 марта 2023 11:59

Вице-мэр Екатеринбурга посоветовал жителям поменьше ходить в белой обуви из-за грязи

Так, по мнению чиновника, отвечающего за дороги, улицы, транспорт, можно избежать лишнего стресса
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом заместитель мэра добавил, что уже к концу апреля в городе начнется месячник чистоты

При этом заместитель мэра добавил, что уже к концу апреля в городе начнется месячник чистоты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов посоветовал жителям уральской столицы поменьше ходить в белой обуви во время весеннего таяния снега. Так, по мнению чиновника, отвечающего за дороги, улицы, транспорт, можно избежать лишнего стресса.

- Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной. Это наш город, и мы должны все вместе его убрать. Никто грязь в город не принес, мы ее принесли сами, - заявил Алексей Бубнов корреспонденту «Четвертому каналу».

При этом заместитель мэра добавил, что уже к концу апреля в городе начнется месячник чистоты, он призвал участвовать в субботниках как горожанам, так и предприятиям.