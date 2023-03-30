На ЕКАД в аварии с тремя грузовиками погиб водитель МАЗ

Из-за ДТП сотрудниками ГИБДД было перекрыто движение в оба направления Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 23-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги 30 марта около 12 часов произошла массовая авария с грузовиками.

- По предварительным данным, произошло столкновение трех грузовых автомобилей - Fiat Ducato, МАЗ с полуприцепом и МАН с полуприцепом, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В ДТП погиб водитель автомашины МАЗ. Водитель грузовика МАН медиками доставлен в больницу. Его диагноз уточняется.

Из-за ДТП сотрудниками ГИБДД было перекрыто движение в оба направления. Автомобилисты встали в огромную пробку.

Фото: Яндекс.Карты

- В данный момент движение осуществляется по одной полосе движения. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют реверсивное движение, - добавили в Госавтоинспекции.

Водителям рекомендовано выбирать пути объезда участка автодороги, где произошла авария, через Березовский или Екатеринбург.

Напомним, на 131-м километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов 28 марта произошло жуткое ДТП. Столкнулись Chevrolet Cruze и КамАЗ. Легковушку разорвало на части.В аварии погиб водитель Chevrolet, двое его пассажиров - женщина и девятимесячный ребенок, были доставлены в медицинское учреждение.

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