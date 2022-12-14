Хоккеисты из сборной России исполнят мечту 15-летнего парня из уральской глубинки

Костя хочет попасть в большой хоккей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Заветная мечта 15-летнего Константина Широких из Новоуткинска исполнится уже 15 декабря. Мальчик из многодетной семьи уже летит в Москву, чтобы выйти там на лед вместе с хоккеистами их сборной России. Желание школьника осуществиться благодаря проекту «Елка желаний», сообщает департамент информационной политики.

- О «Елке желаний» узнал по телевизору, решил поучаствовать, ни на что особо не надеясь. Попросил встречу с Кириллом Капризовым, который сейчас играет в НХЛ. Вообще я мечтаю попасть в большой хоккей, стать хоккеистом, – рассказал Костя.

Организовать встречу с Капризовым не получилось, но мальчику предложили взамен тренировку со сборной. Вместе с подростком в Москву летит уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

- Я сам в детстве играл в хоккей и мечтал встретиться со сборной СССР. А теперь исполняю похожую мечту пацана из Новоуткинска. И не только я. Получается, Дедами Морозами тут выступили и спортсмены, и главный тренер Алексей Жамнов, и администрация команды, – рассказал он.

Папа Кости, Павел Владимирович, воспитывает троих детей один. В семье растут еще две младшие девочки Полина и Ульяна. Отец всячески приобщает Костю к спорту. Первым тренером мальчика стал Анатолий Тепляков, который привил ему любовь ко льду на занятиях местного дворового клуба.

Ранее благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Екатеринбурге. С середины декабря елка будет стоять в музее «Россия – моя история». Акция продлится до середины февраля. Принять участие в ней сможет любой желающий.