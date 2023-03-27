«Закалка, массаж и экономия на обуви»: уралец рассказал, почему шесть лет ходит по улице босиком

Артем Шаргин не надевает обувь даже в походы. Фото: Артем Шаргин во "Вконтакте"

Суровый уральский климат не помешал Артему Шаргину из поселка Кедровка наслаждаться прогулками босиком круглый год. Уже шесть лет он не носит обувь не только в теплое время года, но и долгими заснеженными зимами.

Артем Шаргин работает руководителем в типографии, и возглавляет магазин вегетарианского питания. Он надевает обувь лишь в зимние походы на несколько дней, когда приходится ходить по снегу. Во всех остальных случаях ему не нужны ни ботинки, ни кроссовки.

- Я решил отказаться от обуви примерно лет шесть назад, когда последовал примеру одного сыроеда из Казани. Это закалка организма и массаж ног, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Артем Шаргин.

Артем Шаргин отказывается от обуви даже зимой. Фото: Артем Шаргин во "Вконтакте"

Окружающие, как говорит любитель погулять на босу ногу, реагируют по-разному. Осуждение во взглядах прохожих возникает редко, обычно с ним Артем сталкивается в грязное время года.

- Реагируют кто как. В основном, спрашивают не холодно ли мне. Иногда слышу что-то вроде «ну на улице же грязно!». Я обычно отвечаю, что вся грязь есть внутри нас самих, особенно в душе. Плевки и экскременты выходят из нас самих же, - рассуждает Артем Шаргин.

Близкие, жена и дочка, давно свыклись с образом жизни эко-активиста. Артем рассказывает, что когда дочка была немного помладше, то тоже любила гулять босиком, а сейчас уже подросла, и любовь к этому поутихла.

Артем Шаргин гуляет босиком и на природе, и в городе. Фото: Артем Шаргин во "Вконтакте"

За все шесть лет с походами в музеи и магазины у Артема возникла проблема лишь четыре раза. Как он рассказывает, даже в чужом Петербурге он обошел главные достопримечательности без обуви.

- Прошелся там практически по всем музеям, начина от Эрмитажа, заканчивая совсем небольшими учреждениями. Единственное, возникали вопросы у бабушек, которые там работают. Говорили «а мы в детстве также ходили», видимо, в их детстве обувь была роскошью, - рассказывает Артем Шаргин.

Еще Артем стал приверженцем питания, состоящего из овощей и фруктов. Если босиком он ходит шесть лет, то сыроедом Артем стал более девяти лет назад. Причина та же: вдохновился примером других отважных людей.

Это не первый любитель босых прогулок, которого замечали в Екатеринбурге. До этого по улицам города гулял обрусевший немец, который больше сорока лет не надевает обувь. 68-летний немец Клаус Бургер стал местной звездой еще в 2018 году. Он запомнился не только тем, что отказался от обуви, он еще и как музыкант и композитор. «КП-Екатеринбург» Клаус объяснил, почему предпочел гулять босиком круглый год.