Обрусевший немец разгуливал по улицам Екатеринбурга босиком: он ходит так уже 40 лет

Немецкого музыканта и композитора называли «золотой тубой мира» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нечасто на улицах Екатеринбурга можно встретить мужчину, идущего босиком. Все-таки климат у нас гораздо суровее, чем в южных странах, где хождение без обуви может сойти за норму. Однако журналисты «КП»-Екатеринбург такого встретили. Седовласый мужчина разгуливал по городу в легких шароварах и босиком! Оказалось, что это 63-летний немец Клаус Бургер. И так он ходит по улицам уже 40 лет!

Музыкант говорит, что ходьба босиком позволяет ему чувствовать себя свободно Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это моя свобода, - восклицает он в ответ на изумленные взгляды.

А еще Клаус Бургер известный музыкант и композитор. В начале 80-х он стал ведущим тубистом Германии. А затем его и вовсе прозвали «золотой тубой мира». Именно с этим музыкальным инструментом он выступал на лучших концертных площадках и музыкальных фестивалях. В 2007-м тубист приехал на концерт в Пермь и влюбился в нашу страну. С тех пор он стал частым гостем в России.

По словам Клауса, босиком он поднимался на гору Монблан, высота которой 4800 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В России такая красота, такая энергия, - объясняет немец на ломаном русском, вкрапляя английские слова. – Да и люди здесь очень добрые и отзывчивые.

Последние четыре года Клаус по несколько месяцев живет в эко-деревне Любимово, расположенной в Пермском крае. Он настолько вдохновился местными красотами, что даже написал произведение, посвященное реке Чусовой.

О жизни Клауса в экопоселении снимали документальный фильм. Журналисты пытались понять, что заставляет европейца постоянно приезжать из Баден-Бадена в глухую деревню.

- Я провел там три зимы. Зимой доходит до -40 градусов, но для меня это не проблема, - уверяет Клаус. – У меня на этот случай есть валенки.

Но, как только на улице теплеет, он их тут же сбрасывает. Клаус говорит, что ходьба босиком дает ему возможность получать энергию земли. И с гордостью показывает истоптанные за годы прогулок пятки.

По стопам Клауса видно, что он много ходит пешком Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В свое время я поднимался на Монблан, на высоту 4800 метров. И, кстати, тоже босиком! – с гордостью говорит немец. –Ходить босиком естественно, такими нас создала природа. Так почему бы к ней не прислушаться?

На вопрос о том, не больно ли ему ходить по асфальту, Клаус отвечает:

- Бывает, но если ты купил новую обувь, то тебе тоже будет больно.

Музыкант приехал в Россию в 2007-м году и влюбился в Россию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург Клаус приехал буквально на пару часов, чтобы посетить консульство Германии. Дело в том, что он просрочил 90-дневный срок пребывания в России. А граждане Германии могут находиться в нашей стране без постановки на миграционный учет не дольше этого срока. Из столицы Урала он на поезде снова отправится уже в родную для него Пермь.

- Моя ситуация очень плачевна, - пожимает плечами Клаус, старательно подбирая русские слова. – Но я очень люблю Россию. Из-за коронавируса я был вынужден находиться в Германии 18 месяцев. Это было shayze (Это слово в переводе с немецкого означает не очень хорошую ситуацию – Прим. Ред).

В Германии у Клауса трое взрослых детей, но музыкант мечтает переехать в Россию на постоянное место жительства.