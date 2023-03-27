Уральца, зарезавшего жену и ее любовника, оправили в колонию на 17 лет

Наказание Руслан Бакунов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима Фото: прокуратура Свердловской области

Свердловский областной суд рассмотрел дело 37-летнего Руслана Бакунова, обвиняемого в убийстве жены и ее любовника. Все произошло 29 апреля 2022 года. По версии следствия, мужчина набросился на супругу и своего знакомого, когда пришел в гости к жене и застал их вместе.

- Злоумышленник нанес потерпевшему не менее одного удара в область левого глаза, а затем нанес мужчине ножом не менее одного удара в область правого бедра и не менее четырех ударов в область грудной клетки, - рассказали в прокуратуре. - Продолжая свой преступный умысел, злоумышленник ножом нанес супруге не менее одного удара в поясничную область слева.

Жена пыталась спастись и выбежала на улицу, но Руслан Бакунов догнал ее и нанес ножом не менее пяти ударов в область грудной клетки. Любовник женщины скончался в больнице. Жена Руслана погибла на месте. Когда подозреваемого в убийстве задержали, он заявил, что не сожалеет о случившемся.

Фото: СК по Свердловской области

По просьбе подсудимого уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Однако заслужить снисхождения коллегии присяжных подсудимому не удалось.

- Вердиктом присяжных мужчина единогласно был признан виновным в убийстве двух человек и не заслуживающим снисхождения, - рассказали в СК по Свердловской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года.

Также суд удовлетворил гражданский иск по делу и взыскал в пользу потерпевшего возмещение морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.