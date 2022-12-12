Елена Яковлева шла с работы и услышала крики в лесу. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудница исправительной колонии № 24 из поселка Азанка спасла многодетную маму, которая едва не замерзла насмерть в лесу. В тот день, 29 ноября, младший инспектор отдела охраны Елена Яковлева возвращалась с работы. Сотрудница ИК-24 проходила в лесной местности и насторожилась.

- Я услышала крики, доносившиеся откуда-то из глубины. И это был не призыв к помощи, а обычные крики и стоны. Единственное, что можно было различить, так это слово «Мама». Сначала, я подумала, что кричит какой-то подросток или женщина. Испугалась, так как решила, что здесь могло происходить что-то криминальное, - рассказала «КП-Екатеринбург» Елена Яковлева.

Вместо привычного маршрута Елена свернула в лес. На часах было около девяти утра.

- В лесном массиве у нас обычно зимой никто не ходит. Я побежала просто на звук, хотя мне было очень страшно. По сугробам бежала вверх не меньше 150 метров. Когда я добралась, то увидела, что в сугробе сидела женщина. У нее были подогнуты под себя ноги. Скорее всего, она поднималась в горку, упала и уже не смогла встать. Ее трясло от холода, - продолжает Елена Яковлева.

Тогда Елена не стала медлить и позвала на помощь своего мужа Сергея Яковлева. Также она вызвала скорую помощь и позвонила участковому - Константину Ботыгину. По словам Елены, женщине на вид было около 35 лет.

- Я укрыла ее своим бушлатом, чтобы она хоть как-то согрелась. Потом к нам пришел муж со своим приятелем. Он прихватил с собой теплые вещи. Они положили замерзшую женщину на бушлат и ее оттащили по сугробам и кустам до железнодорожного вокзала, - говорит Елена.

На руках замерзшую женщину несли не меньше сотни метров. По словам Елены, замерзшую женщину Валентину увезли сначала в Тавду, а затем в Ирбит.

- Очень хотелось бы знать, как Валентина попала в такую ловушку и как сейчас ее самочувствие. Известно, что у нее трое детей. Обидно, что люди, которые проходили мимо, не помогли ей раньше. Обморожение было довольно сильным, - утверждает Елена Яковлева.

У Сергея и Елены Яковлевых двое детей. А супруг Сергей – военный пенсионер. Старший сын так же, как и мама, работает в ИК-24. О своем поступке Елена Яковлева на работе не рассказывала. Тем не менее коллеги гордятся поступком Елены за неравнодушие и помощь, которую она оказала пострадавшему человеку.

- Благодаря профессиональным действиям сотрудницы трагедии удалось избежать. Пострадавшую женщину передали в руки к медикам скорой медицинской помощи. Родные из Ирбита забрали пострадавшую домой. У младшего инспектора отдела охраны ИК-24, старшего прапорщика внутренней службы Елены Яковлевой серьезная и ответственная работа, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

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