Уральская блогерша спасла замерзающую семью на озере Тургояк

Молодая семья отправилась на остров Веры. Фото: Instagram Ольги Чебыкиной

Уральский интервьюер и телеведущая Ольга Чебыкина спасла замерзающую семью с трехлетним ребенком на озере Тургояк. По словам автора You-Tube канала «Не принято обсуждать», она заметила пострадавших во время поездки на снегоходах.

- Мы неслись со скоростью 60 километров в час по глади ледяного озера. Было снежно, холодно и пасмурно. Стекла шлемов давно заиндевели – что-то разглядеть, помимо красной фары ведущего впереди снегохода, было сложно, - пишет Ольга Чебыкина на своей странице в Instagram.

Блогерша рассказала, что она с семьей уже возвращалась на базу, когда увидела махающую вдалеке девушку. Приняв это за знаки приветствия, они проехали мимо, но у телеведущей возникло тревожное чувство.

- Что-то тут не то: девушка одна, да и приветствие ее какое-то странное, избыточное – слишком интенсивно она махала руками, - рассказала интервьюер.

Было принято решение развернуть колонну и поехать обратно. Через несколько минут они узнали, что поодаль от снегоходной трассы, замерзали муж и ребенок звавшей на помощь девушки.

- Молодая семья отправилась на остров Веры, не учтя ни расстояние, ни погодные условия. Одеты ребята в обычную, зимнюю, городскую одежду – тонкие пуховики, горнолыжные штаны и вязанные шапки, - написала Ольга Чебыкина.

Телеведущая также добавила, что официально телефон показывал -23 и деликатно приписывал «по ощущениям - 36».

Как выяснялось, трехлетний ребенок, которого везли на надувном бублике, пожаловался на холод. Отец взял его на руки, но малыш продолжал дрожать. Тогда глава семейства, сняв с себя куртку, начал греть сына. Его измотанного в одной толстовке и нашла семья блогерши.

Пострадавших посадили на снегоходы и довезли до турбазы. От дальнейшей помощи они отказались.