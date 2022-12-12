Тяжело болел: что известно о депутате, погибшем в ДТП с рейсовым автобусом на Урале

Федору Суслову было 63 года Фото: личная страница Федора Суслова в «Одноклассниках»

В ДТП с рейсовым автобусом на 235 километре трассы Екатеринбург - Серов 11 декабря погиб заместитель председателя Думы Ивделя, депутат от «Единой России» Федор Суслов. Он был за рулем Land Cruiser. Федору Суслову было 63 года.

Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Думе Ивдельского городского округа.

- Да, к сожалению, это так. Федор Иванович сильно болел, проходил курс химиотерапии. Возможно, это как-то повлияло, - отметили в думе.

Федор Суслов в 1983 году закончил Свердловский филиал Всесоюзного заочного лесотехнического техникума, работал директором ООО «Спецтехника». У него остались взрослый сын и жена.

Фото: предоставлено полковником Валерием Горелых

Напомним, внедорожник, за рулем которого был Федор Суслов, по данным главы пресс-службы свердловского полицейского главка Валерия Горелых, выбрал скорость, несоответствующую погодным условиям, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом №509 «Карпинск - Краснотурьинск - Екатеринбург».

В салоне автобуса в момент аварии находились 27 пассажиров и водитель. Пять человек получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в больницу. Федор Суслов погиб на месте ДТП до приезда медиков.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Экспертиза установит, были ли трезв в момент аварии водитель Land Cruiser. Также выясняются более подробные обстоятельства ДТП.