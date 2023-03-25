Таксист вел себя агрессивно и выгонял пассажира из машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге таксист обматерил и ударил пассажира. Конфликт произошел из-за того, что водитель не подъехал к нужному дому.

- Все началось с того, что таксист припарковался где-то в соседнем дворе, а когда ему позвонили и попросили приехать по указанному адресу он ответил «я работаю по навигатору», - рассказал пострадавший в группе во «ВКонтакте» «Злой екатеринбуржец». - В итоге он доехал до моего адреса. Я сел в машину. Он был сразу недоволен, что я заставил его подъехать к подъезду и начал орать и материться.

Мужчина стал снимать водителя на видео. На кадрах таксист агрессивно объясняет пассажиру, что навигатор привел его к другому дому и утверждает, что не мог проехать дальше из-за того, что улица узкая и из-за припаркованного кем-то автомобиля. При этом он выгоняет мужчину из машины.

- Будь человеком, в конце концов. Мне 63 года. Я не виноват, что навигатор меня сюда привез. Выйди из машины, я сказал тебе. Не буду ехать. Пускай меня снимают с такой работы, - кричит на видео таксист.

Также на кадрах видно, что водитель ударил сидящего сзади пассажира по коленям. После этого таксист говорит мужчине отменять заказ, но автор видео отказывается. На этом съемка обрывается.

В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что к ним заявлений по поводу этого конфликта не поступало.

Напомним, ранее мы писали, что агрессивный водитель избил пассажирку такси. Женщина написала заявление в полицию. Конфликт случился из-за того, что таксист отказался везти Мехрону (так зовут пассажирку) за сумму, которую назначил агрегатор.