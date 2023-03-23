Прокуратура добилась увольнения должностного лица Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудника колонии-поселения № 66 Первоуральска уволили из-за ремонта в квартире. Как сообщили в свердловской прокуратуре, начальник УФИЦ доверил благоустройство съемного жилья одному из осужденных. Взамен он «наградил» его привилегиями: смягчил условия отбывания наказания, а также разрешил выходить из общежития по ночам.

Надзорное ведомство выявило факт коррупции и добилось увольнения сотрудника. В региональном управлении ФСИН объяснили, что мужчину изобличили при участии офицеров собственной безопасности.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования начальник УФИЦ уволен в связи с утратой доверия, - сообщила пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Кстати, в 2019 году «Комсомолка» делала репортаж из ИК-66, когда там отбывал трехнедельное наказание «очкарик» Влад Рябухин. Парень оказался там после истории вокруг драки с Саргисом Арутюняном. Суд признал «очкарика» виновным и назначил обязательные работы. Однако Влад несколько раз не явился на уборку улиц и загремел в колонию.

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