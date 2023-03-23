Неделя моды в Екатеринбурге весной 2023 года подарит уральцам модные показы и деловую программу, посвященную городу

Осенью 2022 года на Неделю моды в Екатеринбург прилетела Анастасия Волочкова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя моды пройдет в Екатеринбурге в 18-й раз. Площадкой мероприятия стал Уральский центр развития дизайна. Фестиваль моды пройдет в городе с 3 по 9 апреля 2023 года.

Два раза в год в рамках Недели моды в Екатеринбурге проходят показы новых коллекций дизайнеров из разных городов и зарубежных стран, проводится деловая и образовательная программа, связанная с индустрией моды.

Неделя моды - 2023 в Екатеринбурге: расписание показов

Показы будет организованы в Уральском центре развития дизайна по адресу улица Горького, 4а.

4 апреля – показы профессиональных дизайнеров в категории «PROFI» из Уральского региона.

В этот день работы покажут бренды «ELENA PISKULINA», «Анна Малышева», «TONY CLOU OWN STYLE», «Анатолий Пушкарев», «HOXX». Специальный гость – «ZALKAR ASKARALIEV» (Кыргызстан).

5 апреля – показы профессиональных дизайнеров в категории «PROFI» из России и стран СНГ.

В этот день модели продемонстрируют бренды «ELEONORA AMOSOVA» (Москва), «SORVALO/Пётр Левенполь» (Москва), «SERGEY SYSOEV fashion school», «Мари Айрапетян», «Екатерина Сохарева/ЮДЖИ», «Татьяна Молдованова», «Мода с акцентом» (Рязань), «KUZMA by Natalia Kuzmenko» (Москва) и «Татьяна Давыденко» (Беларусь). Специальный гость – «ZALKAR ASKARALIEV» (Кыргызстан).

6 апреля – показы детских коллекций. На подиуме будут модели брендов «KLIMKOVA kids», «ЛЮБИМОЕ ПЛАТЬИШКО», «Elena i devchata», «Top stars project & Polividium», «MINAKU», «KAFTAN», «BERONI» и «GLORIA JEANS».

7 апреля – показы детских коллекций. На подиуме будут модели брендов «ПОЛОСАТЫЙ КОТ», ТМ «ЯРКОЕ ЧУДО», «Иллария», «ИЛЬДА САБАНОВА», «GRAPE by Yulia Anodina», «SAFINA», «Ailin Bambini / Alice Muse», «Анастасия Бембак».

8 апреля – показы детских коллекций. На подиуме будут модели брендов «VASENKOVY», «Вера Версаль», «Я мини Я», «Наталья Боровикова» (Муром), «BEBEKINA dress», «ЛЮБИМОЕ ПЛАТЬИШКО», «DASHA BEAUTY WEAR», «АРТ ВДОХНОВЕНИЕ», «SAFINA».

8 апреля – показы женских коллекций. Будут показаны работы брендов «Елена Прохорова», «KONPLOTT», «KUZMA by Natalia Kuzmenko» (Москва), «МАРКОНИ», «ТААРУГА», «People & Anna Bonk» совместно с «Alex's Family» (Москва), «ОTBUCCI», «Анатолий Пушкарёв», «TONY CLOU OWN STYLE».

Стоимость билета на показ: 1500 рублей.

Неделя моды - 2023 в Екатеринбурге: расписание деловой программы

Деловая программа пройдет 3 апреля в Уральском центре развития дизайна. Она будет реализована на круглом столе «Мода Екатеринбурга: вчера, сегодня, завтра».

10:50 – 11:00 – Регистрация участников

11:00 – 11:10 – Приветственное слово

11:10 – 12:00 – Пресс-конференция

12:40 – 12:50 – Доклад «Модный кластер – модному городу»

12:50 – 13:00 – Доклад «Национальная и городская идентичность: формирование через street style»

13:00 – 13:10 – Доклад «Город говорит: взаимодействие бренда с региональной идентичностью»

13:10 – 13:20 – Доклад «Модный Екатеринбург: как менялись наши вкусы и предпочтения»

13:20 – 13:30 – Доклад «Екатеринбург - столица российской моды. Модный маршрут для гостей и жителей Екатеринбурга»

13:30 – 13:40 – Доклад «Применение технологии нейросети и искусственный интеллект в индустрии моды».