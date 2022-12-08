«Дети говорили о наркотиках и сексе»: В Екатеринбурге полицейские устроили облаву в клубе, где танцуют полуголые мужчины

О вечеринке рассказала мама одного из посетителей. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» «Комитет общественного контроля»

В Екатеринбурге полицейские устроили облаву в одном из ночных клубов на Метеогорке. Поводом для проверки стало обращение мамы одного из подростков, который собирался посетить вечеринку 3 декабря. О мероприятии она предупредила общественников и попросила удостовериться в ее легальности.

- Женщина говорила, что дети в общих чатах обсуждали покупку алкоголя, электронных сигарет. Помимо этого они беседовали о наркотиках, сексе в туалете, - рассказала мама одной из посетительниц «Комитету общественного контроля».

Тусовку проводили в разрешенное время с 17:00 до 21:00. К финалу на площадку ворвались полицейские и общественные деятели. По словам общественников, в э тот момент в клубе были как трезвые, так и выпившие подростки. Также по их данным, оплата вечеринки была без каких-либо чеков. Все переводы были в онлайн-банках.

- Участниками вечеринки были подростки от 12 до 20 лет. Полураздетые дети танцевали в клубе, позиционирующем себя свободным от предрассудков. К нам вышли несовершеннолетние организаторы. Сотрудники безопасности на этой вечеринке не смогли подтвердить свои личные данные и организацию, от которой они действовали. Ни в коем случае не утверждаем, что эти дети плохие. Мы встретимся с ребятами, организаторами и объясним им, в чем именно они неправы. Со своей стороны мы также обратились в прокуратуру и полицию по Екатеринбургу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «Комитете общественного контроля».

Дети оставляли на входе пустые бутылки с алкоголем. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» «Комитет общественного контроля»

В ночном клубе «КП-Екатеринбург» также прокомментировали скандальную вечеринку.

- Мы не гей-клуб и не имеем к теме ЛГБТ никакого отношения. Касательно визита общественников сообщаем, что 3 декабря банкетная площадка сдавалась организаторам, которые проводили свое мероприятие и приглашали своих гостей. Договор на эту вечеринку был заключен с совершеннолетним лицом. Мероприятие проходило с 17:00 до 20:00 часов. Клуб не продавал табачную и алкогольную продукцию. Благодарим за бдительность общественную организацию и полицейских, которые приехали с автоматами на этот банкет, - пояснили в клубе.

В полиции Екатеринбурга отметили, что вечеринка проводилась взрослыми и не в ночное время.

- В заведение прибыли сотрудники отдела полиции №7. В дежурную часть доставили пять несовершеннолетних, которых опросили и передали законным представителям, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Екатеринбурга. - Признаков опьянения у детей выявлено не было.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают возможные нарушения в работе заведения. Также проверяется информация о продаже алкоголя несовершеннолетним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ночном клубе в центре Екатеринбурга произошла драка. Посетители клуба спровоцировали охранников заведения. (Подробнее)