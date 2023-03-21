«Жизнь хрупкая, как лед»: Клава Кока высказалась о гибели лидера Cream Soda, утонувшего в Волге

Клава Кока выразила соболезнования близким погибшего Дмитрия Свигунова. Фото: соцсети

Певица Black Star Клава Кока выразила соболезнования семье и близким основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившегося под лед на Волге.

- Дима и Гоша. Cream Soda. Покойтесь с миром. Порой жизнь такая хрупкая, как лед. Не могу прийти в себя. Ком в горле... Нет слов, вечная память, - коротко написала в своих соцсетях певица.

Трагическая гибель основателя группы, известной хитами «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок» произошла в ночь с 19 на 20 марта. Дмитрий Свиргунов вместе с друзьями отмечал свой юбилей (11 марта музыканту исполнилось 35 лет, - Прим Ред.) в селе Диево Городище Ярославской области.

Последние часы жизни юбиляр проводил в компании из десяти человек, раскатывая тесто для пельменей под песни «Короля и шута», но в какой-то момент его потянуло к Волге. Переход с одного берега на другой - а это около 700 метров - у Свиргунова был своеобразной традицией. К слову, на 20 марта лед на реке местами совсем растаял.

В одну сторону приятелям удалось добраться благополучно. Переходя реку обратно, сам Дмитрий, его младший брат Роман, хоккеист Георгий Киселев, музыкант Аристарх Ухтомский и девушка юбиляра Валерия Дерман проволились под лед. Последним двум удалось вылезти из воды, но, если Валерия выжила, то Аристарх скончался в машине «скорой помощи» от переохлаждения. Остальных троих течением затянуло под лед: тело Дмитрия водолазы обнаружили только в обед 20 марта, а его младший брат Роман и Григорий Киселев до сих пор не найдены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я молюсь за них»: Отец основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившегося под лед на Волге, не верит в смерть своих сыновей. Отец основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова молится и не верит в смерть двоих сыновей, провалившихся под лед на Волге (подробнее)