Эти фотографии способны растрогать даже самого сурового человека. Фото: Максим Конанков

На Урале бездомные приняли участие в трогательной фотосессии, чтобы помочь животным из приюта найти новый дом. Фотопроект «#НеВсеДома» придумали и создали Благотворительный фонд «ЗООзащита» и приют для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Дари добро».

Добро начинается с нас. Фото: Максим Конанков

- У нас зародилась идея создать мобильную передвижную выставку, главной целью которой будет напомнить людям о проблемах бездомных животных и людей, - рассказывает директор Фонда «ЗООзащита» Анна Вайман.

Волонтер уверена, что для них важен каждый добрый поступок неравнодушных людей, которые способны им хоть как-то помочь.

Фото: Максим Конанков

Фото: Максим Конанков

- Параллельно с нашей жизнью есть и другая, которую в силу занятости, усталости или банального безразличия мы не замечаем или замечать не хотим. Тысячи бездомных людей и тысячи бездомных животных сегодня живут на улицах наших городов, и каждый из нас может остановиться на минуту и помочь им: купить обед или оказать медицинскую помощь. Добро начинается с нас, и мир начнет меняться, если мы сами сделаем первые шаги к изменению, - говорит зоозащитница.

Фото: Максим Конанков

Каждый из нас может остановиться на минуту и помочь бездомным. Фото: Максим Конанков

Фотомоделями стали десять жителей частного приюта для бездомных «Дари добро» и десять подопечных Фонда «ЗООзащита». Реализовать проект помог екатеринбургский фотограф Максим Конанков, а локациями для съемки стали набережная городского пруда, парки, кофейни и троллейбусная остановка и обычные городские дворики.

Фотопроект «#НеВсеДома» победил в первом грантовом конкурсе Благотворительного фонда Алексея Новожилова и выиграли 50 000 рублей.

Важно напоминать другим о проблемах бездомных людей и животных. Фото: Максим Конанков

Фото: Максим Конанков

- Съемку мы провели в середине сентября 2022 года. А заявку на участие в конкурсе подали в ноябре. Грантовая поддержка будет направлена на изготовление конструкций для выставки и печать фотографий. После реализации этой идеи проект продолжит свою деятельность, и уже летом 2023 года фотовыставку смогут увидеть гости традиционных фестивалей «ЗООФРЕНДЛИ» в Меге, организованных «ЗООзащитой», - уточняет Анна Вайман.

Фото: Максим Конанков

Фото: Максим Конанков

Фото: Максим Конанков

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