В разговоре с силовиком, который представился клиентом, женщина раскрыла детали сделки Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижнем Тагиле на сотрудницу юридической компании Анастасию Лабзину составили административный протокол по статье 20.3.3 о дискредитации ВС России. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в середине ноября сотрудники ФСБ нагрянули к бывшей сотруднице ПДН. Силовиков заинтересовала женщина, которая активно продвигала среди юношей информацию о платном оформлении военного билета.

Теперь военкомат проверяет всех, кто «откосил» благодаря Анастасии.

- Анастасия в сентябре провела внеклассные часы в нескольких учебных заведениях, в ходе которых доводила до студентов ложную информацию о том, что срочников без подготовки отправляют воевать на Украину, а также дискредитировала Российскую армию и спецоперацию. Данные заявления она делала в целях формирования клиентской базы среди студентов, предлагая им за 100 - 150 тысяч рублей получить «белые» военные билеты на основании поддельных справок от врача-невролога, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В распоряжении «КП» также имеется запись разговора силовиков в рамках «контрольной закупки».

- Как только вы начнете со мной работать первым делом поедете в Нижнюю Туру к доктору. Он поставит непризывной диагноз, - говорит на записи Анастасия.

Нам удалось связаться с Анастасией Лабзиной, но раскрывать детали случившегося тагильчанка не стала. Но пояснила, что военные билеты не были поддельными.

- Это была показательная порка, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» начальник женщины, представившейся Александром. - Никакой дискредитации не было. Мы просто доносили до людей, что можем оказать помощь в оформлении военного билета. Судебное заседание назначено на 6 декабря.

Напомним, что ранее за дискредитацию ВС России был оштрафован артист и музыкант Олег Ягодин.