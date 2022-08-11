Лидера группы «Курара» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Артист не признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел административный материал в отношении солиста группы «Курара» Олега Ягодина по статье 20.3.3 ч.1 КоАП РФ. Поддержать актера пришли десятки коллег, в том числе и драматург Николай Коляда. Причиной разбирательства стали публичные высказывания Ягодина на Ural Music Night, когда группа выступала в центре города.

Адвокат Ягодина предоставил исследование лингвиста и фоноскописта. А также диск с любительской видеосъемкой с выступления Ягодина.

- Согласно дословному содержанию, Ягодин не высказывал оскорблений в адрес президента РФ. Был и анализ остальной речи. Какие-либо оценочные высказывания о действиях вооруженных сил России отсутствуют, - заявил адвокат. - Полиция переврала слова Ягодина.

В 2006 году Олег Ягодин получил звание Заслуженного артиста РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также была предоставлена характеристика актера из «Коляда-Театра».

- Олег Валерьевич является заслуженным артистом России с 2006 года, - добавил защитник.

Протокол в отношении Ягодина был составлен 30 июня. Полиция указала, что артист публично выступил с дискредитацией ВС России. При этом представителей УМВД города не было в судебном заседании.

- Ягодин совершил публичные действия направленные на дискредитацию вооружённых сил Российской Федерации. Сам Ягодин пояснил, что не согласен с этим и объяснения давать не желает в связи с отъездом на гастроли, - говорится в материалах административного дела.

После этого свои показания в качестве свидетеля дал Николай Коляда.

- Я знаю Олега почти 30 лет. Я сразу обратил внимание на его необычную харизму и талант. Сразу начал давать ему много главных ролей. В моем театре он играет уже 17 лет. У меня он играет все главные роли. Выдающийся артист русский. Знаю, как предан мне и театру этот человек. Олег честен в работе, всегда учит текст. Никогда не высокомерен, не грубит. Он много лет играет главные роли. Знаю, что он уже много лет не пьёт. Когда играет Ягодин - у нас полный зал, проданы все билеты. Об Олеге могу сказать только лучшие слова. Его маленькая дочка также играет у меня в театре. Дай бог ему здоровья, настоящий гражданин нашей страны, - начал Николай Коляда.

Драматург пояснил, что знал о заведении административного дела:

- Это все из зависти! Наше поле битвы - сцена. Никакой цензуры быть не должно, цензура сидит внутри нас. Мне кажется все раздуто. Я просто в недоумении.

После этого дала показания жительница Санкт-Петербурга Елена Пржевальская, которая снимала выступление «Курары» вечером 24 июня. Женщина показала запись на своём телефоне.

Сам Олег Ягодин не признал свою причастность в дискредитации.

- Я не преследовал цель кого-то дискредитировать. Этот протокол очерняющий, имеет последствия для моей группы и семьи, - пояснил Олег Ягодин.

Адвокат попросил суд прекратить административное дело за отсутствием состава преступления:

- Реальных действий по дискредитации ВС РФ или президента здесь нет. У человека не было такой цели. Вопрос не о штрафе, который может быть присуждён. Это дело влияет не только на Олега лично, но и на возможности выступать его группе. Под угрозу попадёт и наш екатеринбургский театр.

В свою очередь Ягодин отметил, что не пытался «хайпануть» на фоне суда.

- Я не дал ни одного интервью. Я мог насочинять про полицию, но все было нормально. Я старался вести себя честно, - подытожил артист.

Суд признал Олега Ягодина виновным.

Артисту назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.