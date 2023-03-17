«Он лежал без сознания, а люди проходили мимо»: очевидцы рассказали, как в Серове на школьника упала глыба льда

Следователи и сотрудники прокуратуры выясняют, кто виноват в падении льда на подростка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Следственного комитета заинтересовались ЧП, случившимся в Серове. На лице Ленина в четверг утром на 16-летнего школьника с жилого дома рухнула глыба льда. После случившегося его доставили в больницу.

- По данному факту Серовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области организована проверка, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка.

Также следователи выясняют, как и кем с жилого здания убиралась опасная наледь. Между тем, как стало известно «КП-Екатеринбург», к настоящему моменту мальчика уже отпустили из больницы домой.

- Мой сын вместе с этим мальчиком, своим другом, в четверг в 09.10 шли на флюорографию в детскую поликлинику, когда все случилось, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ольга, местная жительница. – Как сын мне объяснил, вообще ничего не предшествовало тому, что сейчас на них упадет лед – ни звуков не было, ни стуков. Когда лед упал на его друга, тот потерял сознание – упал в обморок. И половина прохожих просто проходила мимо него. Мой сын поразился тогда: «Мама, все просто проходили мимо».

К счастью, нашелся один неравнодушный мужчина, который, заметив школьника без сознания в окружении обломков льда, решил вызвать скорую помощь.

- Пока скорая ехала, мальчик очнулся. Он хотел встать и пойти, сказал, что ему уже хорошо. Но мужчина запретил ему вставать до приезда врачей, - добавляет Ольга. – Врачи, когда приехали, оказали ему первую помощь и увезли в больницу.

Как позже объяснила мама пострадавшего школьника, ее сын с товарищем стояли возле магазина и ждали друзей, зашедших туда за шоколадом.

- В этот момент кто-то из прохожих крикнул, что снег летит, сын посмотрел наверх - с балкона пятого этажа льдина падала, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама мальчика. - Он машинально голову прикрыл рукой. Помогло еще и то, что он был в шапке и капюшоне. В больнице сказали, что серьезных травм нет. Сейчас сын на больничном.

Свою проверку организовала и Серовская городская прокуратура.

- В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, в частности, откуда произошел сход снега и льда: с кровли или козырька балкона одной из квартир, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.

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