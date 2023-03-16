В Серове на подростка с крыши упал кусок льда

Прокуратуре еще предстоит выяснить откуда произошел сход снега и льда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове утром 16 марта на подростка с крыши многоквартирного дома №132 на Ленина упал кусок льда. 16-летнего мальчика доставили в травмпункт. Прокуратура проводит проверку.

- В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, в частности, откуда произошел сход снега и льда: с кровли или козырька балкона одной из квартир, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В ведомстве уже выяснили, что дом, с которого упал лед на подростка, обслуживает ООО «УК Аквилегия». Сейчас сотрудники прокуратуры дадут оценку управляющей компании на предмет исполнения законодательства по содержанию дома, а также своевременности исполнения обязанности по очистке кровли от снега и наледи.

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