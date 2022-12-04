Пострадавший мужчина сказал, что его избили незнакомцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Березовском, вечером, 4 декабря, с балкона второго этажа выпал мужчина. Пострадавшего спасли очевидцы. Они согревали его до приезда медиков и полицейских. Об этом сообщает группа «Сила Березовского в людях» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы рассказали подробности произошедшего инцидента. Как рассказал местный житель Сергей (имя изменено – Прим.Ред), инцидент произошел около 22:00.

- Мужчина был в сознании, он кричал от боли и звал на помощь. Ему на вид около 40 лет. В квартиру к этому мужчине, который жил на Маяковского, 4 ворвались двое незнакомых ему парней. Пострадавший рассказал, что они его избили и выбросили с балкона. Мы вызвали ему скорую и полицию, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец Сергей.

Кроме того, пострадавший мужчина был в состоянии шока.

- У мужчины шла кровь. Мы не понимали, откуда именно она просачивается, так как видимых ранений не было. Мужчина говорил, что у него сломана нога. Он был в обычной домашней одежде. Вместе с другими соседями мы принесли одеяла, чтобы согреть его до приезда врачей. Затем, когда полицейские приехали, они забрали его сожителя и увезли в отдел, - отмечает Сергей. Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт произошедшего и сообщил «КП-Екатеринбург», что пострадавшему мужчине оказывают помощь медики.

- Его знакомый, находившийся вместе с ним в квартире, уроженец одной из бывших союзных республик, с трудом общающийся на русском языке доставлен в территориальный отдел, чтобы прояснить картину произошедшего. Сыщики уголовного розыска опрашивают жильцов дома, на предмет установления свидетелей и очевидцев конфликта. По итогам начавшихся поверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, которое будет зависит от степени тяжести травм, которые были причинены пострадавшему, - рассказал полковник Валерий Горелых.

Ранее, в Екатеринбурге выбросили тело мужчины из автомобиля. Инцидент произошел вечером, 3 декабря, в районе ВИЗа.