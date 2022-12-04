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НовостиОбщество4 декабря 2022 13:03

В Екатеринбурге в районе ВИЗа из автомобиля выбросили труп мужчины

Тело мужчины нашли на улице Татищева
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
По предварительным данным инцидент произошел на Татищева

По предварительным данным инцидент произошел на Татищева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители стали свидетелями инцидента в районе улице Татищева. Они предполагают, что тело погибшего мужчины было выброшено из автомобиля на проезжую часть. Об этом сообщает telegram-канал ТВ ГУ МВД «Патрульный участок».

- Вечером, 3 декабря, в следственный отдел по Верх-Исетскому району поступила информация о том, что было найдено тело мужчины. На место происшествия выезжали следователи СКР для установления причин произошедшего, - сообщили «КП-Екатеринбург» в региональной пресс-службе Следственного комитета.

Полицейские также приезжали на место ЧП. Они уже установили, что погибший – молодой мужчина. Однако, подробности произошедшего пока не сообщают.

- Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего. Также они устанавливают, не имеет ли место криминальная составляющая гибели мужчины, - рассказали в пресс-группе полиции по Екатеринбургу.