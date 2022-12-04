В Екатеринбурге в районе ВИЗа из автомобиля выбросили труп мужчины

По предварительным данным инцидент произошел на Татищева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители стали свидетелями инцидента в районе улице Татищева. Они предполагают, что тело погибшего мужчины было выброшено из автомобиля на проезжую часть. Об этом сообщает telegram-канал ТВ ГУ МВД «Патрульный участок».

- Вечером, 3 декабря, в следственный отдел по Верх-Исетскому району поступила информация о том, что было найдено тело мужчины. На место происшествия выезжали следователи СКР для установления причин произошедшего, - сообщили «КП-Екатеринбург» в региональной пресс-службе Следственного комитета.

Полицейские также приезжали на место ЧП. Они уже установили, что погибший – молодой мужчина. Однако, подробности произошедшего пока не сообщают.

- Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего. Также они устанавливают, не имеет ли место криминальная составляющая гибели мужчины, - рассказали в пресс-группе полиции по Екатеринбургу.