Уже можно взять коньки в прокат
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В первый день зимы стартовала работа одного из главных каток Екатеринбурга. Несмотря на сильный мороз, посетители уже тестируют лёд в ЦПКиО.
До наступления выходных каток "Северное сияние" работает в техническом режиме, но взять коньки в прокат уже можно. Корреспондент "КП-Екатеринбург" протестировал лёд среди первых гостей.
Для выхода на лед нужно приобрести карточку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В теплом павильоне сотрудники быстро выдают коньки в прокат, но для этого нужно приобрести специальную карточку, если таковой не осталось с прошлого сезона. На льду играет атмосферная музыка.
После обильного снегопада 1 декабря вечером на льду много снега, но любителям делать трюки это нисколько не мешает.
- Скоро заиграют ежедневные тематические плейлисты от классики до любимых поп-хитов, в медиарубке начнут играть диджеи и музыкальные группы, - рассказывают в пресс-службе Парка Маяковского.
Коньки стоят 250 рублей в час
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сейчас на льду нет новогодних украшений и главного атрибута, ёлки. Но скоро всё это появится, как и смотровая площадка.
Прямо на льду можно отдохнуть на специальных островках со скамейками или согреться кофе и глинтвейном в корнерах, тоже прямо на катке.
На льду есть островки для отдыха
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уже сейчас можно взять напрокат помощника фигуриста и заточить коньки. Выход на лед стоит от 130 до 300 рублей, всё зависит от дня недели и времени посещения. Прокат коньков - 250 рублей в час.
В субботу, 3 декабря, состоится официальное открытие. Программа запланирована с 11:00. Анимационная программа со сказочными героями будет идти каждый час до 13:00. А в 19:00 - выступление музыкальной группы "Обе две" в медиарубке. Дуэт выступит со специальной программой в преддверии большого концерта.
В выходные будет развлекательная программа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Это уже второй крупный каток в Екатеринбурге, который открылся в этом сезоне. Недавно старт массового катания дали на стадионе "Юность".