Уже можно взять коньки в прокат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день зимы стартовала работа одного из главных каток Екатеринбурга. Несмотря на сильный мороз, посетители уже тестируют лёд в ЦПКиО.

До наступления выходных каток "Северное сияние" работает в техническом режиме, но взять коньки в прокат уже можно. Корреспондент "КП-Екатеринбург" протестировал лёд среди первых гостей.

Для выхода на лед нужно приобрести карточку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В теплом павильоне сотрудники быстро выдают коньки в прокат, но для этого нужно приобрести специальную карточку, если таковой не осталось с прошлого сезона. На льду играет атмосферная музыка.

После обильного снегопада 1 декабря вечером на льду много снега, но любителям делать трюки это нисколько не мешает.

- Скоро заиграют ежедневные тематические плейлисты от классики до любимых поп-хитов, в медиарубке начнут играть диджеи и музыкальные группы, - рассказывают в пресс-службе Парка Маяковского.

Коньки стоят 250 рублей в час Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на льду нет новогодних украшений и главного атрибута, ёлки. Но скоро всё это появится, как и смотровая площадка.

Прямо на льду можно отдохнуть на специальных островках со скамейками или согреться кофе и глинтвейном в корнерах, тоже прямо на катке.

На льду есть островки для отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже сейчас можно взять напрокат помощника фигуриста и заточить коньки. Выход на лед стоит от 130 до 300 рублей, всё зависит от дня недели и времени посещения. Прокат коньков - 250 рублей в час.

В субботу, 3 декабря, состоится официальное открытие. Программа запланирована с 11:00. Анимационная программа со сказочными героями будет идти каждый час до 13:00. А в 19:00 - выступление музыкальной группы "Обе две" в медиарубке. Дуэт выступит со специальной программой в преддверии большого концерта.

В выходные будет развлекательная программа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это уже второй крупный каток в Екатеринбурге, который открылся в этом сезоне. Недавно старт массового катания дали на стадионе "Юность".