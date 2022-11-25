Массовое катание откроется вечером 25 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На стадионе «Юность» эхом раздаются команды тренера юным конькобежцам, которые первыми в этом сезоне тестируют открытый лед. 25 ноября, в самый холодный день недели, один из самых больших катков в Екатеринбурге открылся.

На площади в 15 тысяч квадратных метров одновременно занимаются совсем маленькие спортсмены и настоящие профессионалы. Вместе с ними лед тестирует корреспондент «КП-Екатеринбург».

Первыми на лед вышли конькобежцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коньки, которые будут выдавать на прокат, идеально заточены. Женские коньки – фигурные и белоснежные. А вот мужские на прокат будут выдавать уже хоккейные. Как говорят на стадионе, здесь лед особенно хороший, ведь его заливают специальные машины.

- Мы можем похвастаться отличительной особенностью – качество льда. У нас занимаются профессионалы и проходят соревнования всероссийского уровня, поэтому очень следят за его качеством. Каждый день заливка, чистка три раза в день, - рассказывает пресс-аташе МБУ СШ «Юность» Галина Каленникова.

Коньки будут выдавать на прокат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местами он потрескивает, может даже показаться, что он вот-вот провалится под ногами, но это происходит из-за мороза. По всему периметру лед действительно гладкий и очищен от снега, которого успело выпасть не мало. Уже вечером 25 ноября оценить его смогут все желающие, ведь сезон массового катания официально стартует в 19:00.

Лед заливают три раза в день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость катания на гладком льду будет стоит 200 рублей для взрослых в будние и 250 рублей в выходные.

Каток будет открыт для свободного катания каждый день. В будние покататься можно с 19:00 до 22:00, в субботу с 17:00 до 22:00, а в воскресенье – с 15:00 и также, до 22:00. Стоимость проката коньков – 200 рублей за одну пару.

Каток будет работать каждый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, этой зимой на стадионе «Юность» научат кататься даже тех, кто никогда на льду не стоял. Любой желающий может взять индивидуальные тренировки, каждая из которых стоит 1000 рублей, с учетом входа на лед, за 45 минут. Для этого нужно записаться по телефону 8 (912) 63 77 967.