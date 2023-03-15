В кино, как и в жизни, Дамир Юсупов покинул борт самолета последним Фото: кадр из трейлера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

В этот четверг, 16 марта, в российский кинопрокат выходит новый отечественный блокбастер - фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Он рассказывает о ЧП, случившемся 15 августа 2019 года в Подмосковье, когда стая чаек повредила оба двигателя самолета Airbus A321, вылетевшего в Симферополь.

Новую работу режиссера Сарика Андреасяна («Защитники», «Землетрясение», - Прим. Ред.) вполне можно было бы назвать фильмом-катастрофой, если бы не одно но – катастрофы тогда так и не случилось. Благодаря действиям экипажа и лично командира воздушного судна Дамира Юсупова, самолет, начавший терять высоту, удалось благополучно посадить прямо на поле кукурузы – все 233 человека, находившиеся на борту, выжили. Густые заросли смягчили посадку. Правда, потом пассажирам пришлось по ним поплутать. Отсюда, кстати, и название киноленты.

Фильм получился довольно зрелищным Фото: кадр из трейлера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

- Эта фраза тогда в поле появилась, - поделился Герой России Дамир Юсупов. - После того, как самолет совершил аварийную посадку, пассажиры эвакуировались по надувному трапу и оказались в трехметровой кукурузе. Куда идти? Тогда старший бортпроводник Дима Ивлицкий выглянул из дверного проема и объявил: «Идите правее на солнце, вдоль рядов кукурузы». Кто-то ее записал на видео. Потом ее показали в новостях и все о ней узнали. Стали появляться футболки и кружки с этой фразой. Дима даже думал патент как-то на нее оформить, но, по-моему, так этого и не сделал. И ему приятно, что этой фразой назван фильм. Вообще, это такие добрые слова. Они характеризует не совсем удачный полет, у которого была хорошая развязка.

Пилот Дамир Юсупов на премьерном показе фильма в Екатеринбурге 7 марта Фото: Ольга ЮШКОВА

За тем, чтобы съемочная группа правдоподобно изобразила на экране тот недолгий полет, следил лично Дамир Юсупов. Он находился в кабине вместе с актерами, только в кадр не попал. Подсказывал, какие кнопки нажимать, что и когда говорить. Зрителям от мира авиации, наверное, придраться будет не к чему. Самого Дамира Юсупова сыграл знаменитый актер Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Перевал Дятлова», - Прим. Ред.). Выбор актера будто бы не случаен.

- Мне еще лет десять назад говорили, что я на Егора Бероева похож. Поэтому, когда на одной из телепередач три года назад меня спросили, кто бы мог меня сыграть в кино, я и ответил, что Егор Бероев, - поделился Дамир Юсупов.

Дамира Юсупова сыграл актер Егор Бероев Фото: centpart.ru

Теперь говорят уже, что не Дамир похож на Егора, а Егор на Дамира. Перед съемками актер много общался со своим героем. Изучал биографию и привычки – все, чтобы максимально воплотить на экране его образ.

В салоне «самолета» тоже хватает знакомых лиц. Например, бортпроводника, сказавшего знаменитую фразу, сыграл звезда «Кухни» Михаил Тарабукин. А среди пассажиров есть его коллега по кулинарной комедии Марк Богатырев. Также в ленте можно увидеть актрису из ситкома «Деффчонки» Полину Максимову и звезду «Последнего из Могикян» Гранта Тохатяна.

Фильм длится 90 минут. За это время зрителю в деталях успевают показать не только, как проходил знаменитый полет с посадкой на кукурузное поле, но и историю о том, как Дамир Юсупов в 36 лет вопреки судьбе смог осуществить мечту детства и стать пилотом.

Читайте эксклюзивное интервью с Дамиром Юсуповым

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сцены в кабине снимали на авиатренажере»: пилот Дамир Юсупов рассказал, как создавался фильм о приземлении на кукурузное поле

В Екатеринбурге прошла премьера фильма о жесткой посадке Airbus A321, летевшего рейсом «Москва - Симферополь» летом 2019 года (Подробнее)

В Екатеринбурге прошла премьера фильма о приземлении самолета на кукурузное поле

На показ пришел весь экипаж самолета Airbus A321, включая Героя России Дамира Юсупова (Подробнее)