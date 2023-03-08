Дамир Юсупов лично участвовал в съемках художественного фильма, как консультант Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге 7 марта состоялась премьера нового российского фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Он рассказывает о том, как 15 августа 2019 года самолет, вылетевший из Москвы в Симферополь, столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Благодаря действиям экипажа и лично командира воздушного судна Дамира Юсупова, все люди, находившиеся на борту, выжили.

Фильм, снятый режиссером Сариком Андреасяном (автор фильма «Землетрясение» и сериала «Чикатило», - Прим. Ред.), рассказывает и о том, как самолет приземлился на поле кукурузы, и о том, как Дамир Юсупов стал пилотом.

Перед премьерой Дамир Юсупов согласился рассказать корреспондентам «Комсомольской правды», как создавался фильм и как изменилась его жизнь после того происшествия.

Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА

«ЭТО НЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ»

- Дамир, с чего началась история с созданием фильма?

- Когда это событие произошло (приземление самолета на кукурузное поле, - Прим. Ред.), первое время в СМИ появлялись новости, что собираются снять фильм. Но дальше разговоров дело не заходило. В итоге полтора года назад я познакомился с режиссером Сариком Андреасяном. Я рассказал ему историю своей жизни — о том, как я мечтал работать в авиации, как сначала не получилось поступить в летное училище и как в итоге я достиг своей мечты. Про случай с приземлением на кукурузное поле тоже рассказал. Показал фотографии из детства, юности. Сарик со своей командой воодушевились и решили, что об этом надо снимать фильм. Они написали сценарий. Прошел кастинг. Участия в нем я не принимал. А летом начались съемки.

- Какая у вас была роль во время съемок?

- Я выступал в роли консультанта. Не хотелось, чтобы специалистам от авиации было смешно при просмотре фильма. Хотя это все же не документальный фильм, а художественный. Режиссер имеет право на вымысел.

Во время съемок фильма Дамир Юсупов следил за тем, чтобы сцены в кабине самолета выглядели правдоподобно Фото: Ольга ЮШКОВА

- И насколько же тогда достоверным получился фильм?

- В принципе, все детали правдивы. Но, может быть, какие то сцены по времени растянуты. В реальности полет самолета длился полторы минуты. В фильме он длится несколько дольше. А так, картина правдива.

- Тяжело было смотреть фильм в первый раз – снова возвращаться туда в август 2019-го?

- Я и так периодически мыслями возвращаюсь в эту ситуацию. Например, когда участвую во встречах со школьниками, со студентами, и рассказываю им о том, как все происходило. При просмотре чернового варианта фильма тоже часто мыслями возвращался в тот момент. Но тут ты уже как профессионал смотришь. Лирика отходит в сторону. Я уже пережил эту ситуацию.

НАХОДИЛСЯ В КАБИНЕ ВМЕСТЕ С АКТЕРАМИ

- Вы консультировали съемочную группу. Если не секрет, что именно в фильме изменили после ваших правок?

- Все, что происходило кабине, было под моим контролем. Я стоял рядом с актерами, игравшими пилотов, но при этом всегда находился за кадром. Объяснял, что нажимать, как говорить, и когда. Все-таки мы летели на самолете Airbus и некоторые операции вообще на английском языке пилоты должны проговаривать. Актеры молодцы. Справились с английским достойно. Потом на монтаже у них последовательность сцен из кабины перепуталась, когда был почти готовый фильм. Я вносил правки, объяснял какие кадры должны быть раньше, какие позже. К деталям полета я относился наиболее требовательно. Для меня это очень важно. А все, что касается художественной части, лирики, это я отдавал на откуп режиссеру.

- То есть в фильме если мы видим кадры из кабины, то надо держать в уме, что и вы там находитесь, просто вас не видно?

- Получается, что так.

В фильме есть и художественный вымысел, признает Дамир Юсупов. Но он касается больше персонажей пассажиров самолета Фото: Ольга ЮШКОВА

- Сцены в кабине снимали в настоящем самолете?

- Нет. В настоящем самолете никто не будет воспроизводить ситуацию с отказом двигателя. Поэтому все, что было в кабине, мы снимали на авиатренажере. Что касается сцен в салоне, то это настоящий салон самолета.

- В фильме у авиакомпании, которой принадлежал самолет, изменили название. Почему?

- В фильме есть художественный вымысел. Чтобы не бросать тень на правдивость событий, произошедших с авиакомпанией «Уральские авиалинии», было решено изменить в фильме ее название и логотип. Авиация это такая отрасль, где каждый поворот ручки имеет значение.

ОТЕЦ ЗАРАЗИЛ ЛЮБОВЬЮ К НЕБУ

- Фразу «Идем на солнце, вдоль рядов кукурузы» произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий. Вы общались с ним? Как он отнесся к тому, что она стала названием для фильма?

- Эта фраза тогда в поле появилась. После того, как самолет совершил аварийную посадку, пассажиры эвакуировались по надувному трапу и оказались в трехметровой кукурузе. Куда идти? Тогда Дима выглянул из дверного проема и сказал «Идите правее на солнце, вдоль рядов кукурузы». Кто-то ее записал на видео. Потом ее показали в новостях и все о ней узнали. Стали появляться футболки и кружки с этой фразой. Дима даже думал патент как-то на нее оформить, но, по-моему, так этого и не сделал. И ему приятно, что этой фразой назван фильм. Вообще, это такие добрые слова. Они характеризует не совсем удачный полет, у которого была хорошая развязка.

- Вас и так многие знают. А теперь, когда еще и фильм вышел, вообще проходу, наверное, давать не будут. Не боитесь?

- Не боюсь. В начале было очень тяжело, когда не был к этому готов ни физически, ни морально. Теперь уже я знаю, как на это реагировать. Предполагаю, что в связи с выходом фильма будет новый виток медийности, но я подхожу к этому уже осознанно.

- А если на улице прохожие просят о селфи?

- Без проблем. И селфи, и автограф. Это нормально. Люди подходят с добрыми эмоциями.

К просьбам о селфи Дамир Юсупов уже привык. Хотя он признает, что первое время не был готов к такому вниманию окружающих Фото: Ольга ЮШКОВА

- В фильме ваш герой в юности не проходит медкомиссию по зрению. А потом во взрослой жизни уже проходит ее. Что изменилось?

- Честно скажу, я на зрение никогда не жаловался. В школе сидел за последними партами. Думаю, период был непростой - в 1993 году мы с родителями переехали в Сызрань с севера. Сказалась и смена обстановки, климата. Возможно авитаминоз был. Может быть, я не выспался в тот день. В итоге у окулиста не смог прочитать одну строчку. Я после этого начал пить витамины, делать гимнастику для глаз. Проверялся - отлично все. Но мне потом даже шанса не дали. Когда я пошел забирать медицинскую книжку для подачи в летное училище, мне сказали, что у меня там не 100 процентов зрения и все: «Иди домой». Расстроился и пошел домой. Но ведь я даже в армии никогда на зрение не жаловался и не носил очков. И когда потом в летное училище я поступал, у меня вообще все отлично было с глазами.

- В кино сделан акцент на образе отца главного героя, который в детстве дает сыну поверить в себя, а во взрослой жизни уже призывает его более реально относиться к карьере. А в реальной жизни как ваш отец относился к мечте о небе?

- Этот фильм с реалий и списан. Так оно и было. В детстве я мечтал быть пилотом. Папа меня брал на работу, заразил небом - у меня появилась любовь к авиации. Но сразу после школы осуществить ее не получилось. Какие-то моменты потом во взрослой жизни вдохновили вернуться к мечте. Я начал читать про авиацию, ходил на авиашоу. Может быть, я себя еще и немного винил за то, что в юности был не достаточно усердным и настойчивым на пути к мечте. Не получилось, и я быстро сдался. Потом армия, колледж... Уже во взрослой жизни я решил попытаться еще раз. Если получится, то отлично, буду летать. Если нет, то я буду спокоен, потому что я хотя бы попытался. Такая судьба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге прошла премьера фильма о приземлении самолета на кукурузное поле

На показ пришел весь экипаж самолета Airbus A321, включая Героя России Дамира Юсупова (Подробнее)

«Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: что стало с легендарным аэробусом, совершившим аварийную посадку под Жуковским

Распиленный лайнер на радость сталкерам оставили валяться рядом с аэропортом (Подробнее)