Пункты выдачи открылись по расписанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовый бунт сотрудников маркетплейса Wildberries, который был обещан ими 15 марта, откладывается. Накануне работников пунктов выдачи заказов серьезно возмутили новые правила, при которых из-за штрафов может вычитаться часть зарплаты, а то и вовсе вся заработанная сумма.

14 марта в Екатеринбурге и Свердловской области сотрудники начали закрывать пункты выдачи и предупреждать клиентов, что работать они не начнут, пока руководство не выплатит работникам всю зарплату.

- С 16 марта нам перестают платить зарплату до тех пор, пока наш баланс не встанет в плюс, а в плюс ему встать тяжело: каждый день нас штрафуют за все, что можно и за что нельзя, - рассказывала «КП-Екатеринбург» одна из сотрудниц Wildberries.

Однако утром 15 марта большая часть пунктов выдачи заказов открылись по расписанию, в 10:00.

- Мы не знаем ни о какой забастовке. Лично у нас все хорошо, и мы работаем по расписанию, - сообщили «КП-Екатеринбург» сотрудники одного из пунктов в Пионерском районе.

В пресс-службе Wildberries также уточнили, что информация, которая на днях с быстро разлетелась по соцсетям о бунте, не соответствует действительности.

- Пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме. Мы находимся с нашими партнерами на связи. В то же время с "партнерами", которые угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество может быть приостановлено в целях безопасности, - объясняют «КП-Екатеринбург» ситуацию в маркетплейсе.

Руководство Wildberries считает, что информация о бунте - фейк Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также представители Wildberries разъяснили, с чем связаны штрафы, которые возмутили часть работников. По их словам, такие меры пришлось ввести из-за мошенничества: были замечены случаи подмены товаров на подделки.

- Некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи могут подменять товары – например, на дешевые аналоги или товары без маркировки. Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен. Ожидаем, что благодаря этим мерам доля мошенничеств снизится в несколько раз, - уточняют в пресс-службе компании.

Руководство объясняет, что от общего числа партнеров и сотрудников активное недовольство выразили 0,1%.

Действующий работник пункта выдачи в Екатеринбурге объяснил, как именно принимается решение бунтовать.

- Решение о том, будет ли работать пункт выдачи или нет, принимается на каждом пункте самостоятельно. Например, я работаю на пункте одна: я захотела не открывать его, я и не открою, - разъясняет сотрудница.

Большая часть пунктов выдачи в Екатеринбурге открылась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, информация о больших штрафах, с ее слов, правдивая. Большие вычеты из зарплаты происходят регулярно, поэтому она планирует увольняться в самое ближайшее время.

- За подмену товаров, которую якобы совершаем именно мы, хотя нам такой товар присылают изначально, мы платим из своей зарплаты, 100% от его стоимости. То, что у нас регулярно вычитают приличные суммы – это правда. Эти суммы зависят от самого пункта. Тот, на котором работаю я, не такой крупный и загруженный. На других оборот в разы больше, а значит и списания больше, - рассказывает сотрудница.

На данный момент, большая часть пунктов выдачи заказов на Wildberries продолжают свою работу в обычном режиме.

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