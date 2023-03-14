Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге устроили забастовку и закрывают пункты выдачи

Сотрудники пунктов выдачи хотят не выходить на работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники, работающие на маркетплейсе Wildberries устроили масштабную забастовку. В особенности это коснулось пунктов выдачи заказов, которые работники в Екатеринбурге и всей Свердловской области уже начали закрывать.

По словам самих сотрудников, причина кроется в больших штрафах, которые дошли до списания всей зарплаты. Кроме того, с 15 марта открывать пункты выдачи и вовсе не планируется: сотрудники хотят попросту не выходить на смены.

- С 16 марта нам перестают платить зарплату до тех пор, пока наш баланс не встанет в плюс, а в плюс ему встать тяжело: каждый день нас штрафуют за все, что можно и за что нельзя, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из сотрудниц пункта выдачи в Екатеринбурге на условиях анонимности.

Днем 14 марта многие пункты в Екатеринбурге открыты Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, тем работникам, у которых накапал даже небольшой штраф в итоге он доходит до невероятных сумм.

- Минус на балансе из-за штрафов есть у 90% сотрудников. Знаю о случаях, когда суммы списания дошли до 400 тысяч рублей. Когда такой сотрудник получит зарплату? Видимо, никогда. Поэтому все сотрудники как минимум в области решили устраивать такие забастовки, потому что нет больше сил, - уточняет девушка.

Редакция «КП-Екатеринбург» направила запрос в пресс-службу маркетплейса Wildberries, на момент публикации получить ответ не удалось.