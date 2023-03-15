Как поступить, если пункт выдачи Wildberries закрыт и не получается получить заказ

Из-за серьезных штрафов пункты выдачи маркетплейса в Екатеринбурге закрываются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункты выдачи Екатеринбурга и Свердловской области стали массово закрываться из-за забастовок сотрудников. По их словам, причина кроется в больших штрафах, которые дошли до списания всей зарплаты. В некоторых случаях сумма списаний достигает 400 тысяч рублей, а штрафы «висят» на 90 процентах работников.

Как поступить, если заказ доставлен на пункт выдачи Wildberries в Екатеринбурге, но сама точка закрыта?

Во-первых, нужно позвонить в службу поддержки 8 (800) 775 5505 и уточнить у оператора, по какой причине закрыт пункт выдачи по указанному адресу. Сотрудник также сообщит вам, когда он откроется. Если выяснится, что точка ликвидирована, вы сможете уточнить, по какому адресу будет переправлен ваш заказ.

Во-вторых, можно связаться со службой поддержки через вкладку «Обращения» в личном кабинете.

В-третьих, если по итогу выяснится, что точка закрыта окончательно, то по правилам заказ отправляют в ближайший пункт выдачи. Можно подождать обновления адреса в вашем личном кабинете, а можно уточнить это у сотрудников службы поддержки по телефону или в мобильном приложении.

Что делать, если пункт выдачи Wildberries в Екатеринбурге закрыт, а я решил отменить заказ?

При нестандартных ситуациях, из-за чего доставка товара задержалась, то доставка будет осуществлена в ближайшие дни.

По информации справочной маркетплейса, при возникновении длительной задержки доставки товара, в разделе личного кабинета «Доставка» появляется возможность отменить товар.

Если вы хотите отменить заказ на сайте, то надо навести курсор на товар и нажать кнопку «Отменить доставку». Если вы хотите отменить заказ в мобильном приложении, то надо нажать на 3 точки рядом с ценой товара и выберите пункт «Отменить доставку».

Можно ли заменить пункт выдачи Wildberries, если выбранная точка в Екатеринбурге сейчас закрыта?

По правилам маркетплейса, изменять адрес доставки после оформления заказа нельзя. Это делается для того, что сотрудники избежали ошибок при оформлении и доставке товаров.