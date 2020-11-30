Один клик до товара: эксперт в сфере электронной коммерции уверен в неизбежной интеграции торговли в глобальные технологии

Фото: социальные сети

Одним из факторов роста рынка электронной коммерции стали маркетплейсы, на которые приходится 52% всех онлайн-покупок в России.

Феномен развития маркетплейсов и тренды электронной коммерции мы обсудили с Александром Буяновым, экспертом в области электронной торговли, одним из самых эффективных бизнес-консультантов, основателем маркетплейса , одного из лидеров в сфере продаж материалов для маникюра.

- Александр, расскажите, пожалуйста, что происходит в мире e-commerce с точки зрения участника рынка и аналитика?

- Сейчас активно работает около 100 маркетплейсов. Они задают правила игры и преобразуются в экосистемы, которые охватывают различные потребности покупателя.

Когда началась агрессивная экспансия маркетплейсов на рынок электронной торговли с целью захвата доли рынка, отрасль оказалась перегретой. Огромные маркетинговые бюджеты, раздутая инфраструктура, дорогой персонал разрушили баланс рынка электронной торговли. Сейчас происходит корректировка финансовых моделей и оптимизация бизнес-процессов.

Потребителя ждет снижение качества сервиса и введение платных опций. Например, Озон замораживает проект экспресс-доставки за 15 минут. Wildberries внедряет правило платного возврата товара.

Ключевая задача, которая стоит перед маркеплейсами, – стабилизировать работу IT-системы. Сбой системы на 10-15 минут приводит к потерям в десятки тысяч долларов. Маркетплейсы становятся крупными финтехами, внедряют собственные платежные системы. Например, Wildberries тестирует платформу по мгновенному выводу денежных средств продавцов. Малому бизнесу этот сервис поможет ликвидировать кассовые разрывы и повысить оборачиваемость средств.

- Александр, вы создали свой маркетплейс 12 лет назад. Сейчас он является крупным маркетплейсом в сегменте материалов для маникюра. Расскажите, что нужно сделать другим предпринимателям, чтобы создать успешный проект и выйти в лидеры?

- Мой первый интернет-магазин появился благодаря идее. Приятель рассказал о новой технологии маникюра – гель-лаках, которые увеличивают срок службы покрытия в 3-4 раза. Я понял, что за этим материалом открывается большое будущее. Я работал в то время переводчиком на предприятии и не собирался менять сферу деятельности. В качестве эксперимента я собрал интернет-магазин на базе конструктора, разместил рекламу на городском портале и через 2 недели получил первые заказы. Через полгода я уволился, чтобы посвятить себя бизнесу. Сначала мы вкладывали свои деньги в товар. Но постепенно поняли, что можем развивать направление без товарных запасов. Я разослал предложение участникам рынка стать продавцами на нашей площадке. С тех пор приоритетной задачей стало развитие IT-системы и безупречная работа сервиса для пользователей. В этом сегменте – мы абсолютные лидеры в федеральном масштабе. Кроме того, наш маркетплейс входит в ТОП-10 по объему продаж косметических товаров и оборудования для индустрии красоты.

Фото: социальные сети

- Что вы посоветуете новичкам на рынке e-commerce, чтобы использовать маркетплейс с максимальной эффективностью для бизнеса? Можно ли рассчитывать на успех, не развивая электронную торговлю от своего имени?

- Действительно, у начинающих предпринимателей существует иллюзия, что маркетплейс – это универсальный канал продаж, который позволяет бизнесу достичь благополучия без рисков и инвестиций. Преимущества маркетплейсов очевидны – максимальный трафик, разнообразный ассортимент, удобные платежные сервисы, автоматизированная логистика, пункты выдачи, доверие потребителя к бренду. Но есть и подводные камни. Во-первых, высокий уровень конкуренции – очень много похожего или одинакового товара. Во-вторых, стандартные карточки товара не позволяют показать его уникальные свойства. В-третьих, любые маркетинговые акции продавцу необходимо согласовывать с маркетплейсом.

Для онлайн-бизнеса важна система коммуникации с потребителем. Поэтому кроме продаж на маркетплейсе, необходимо сформировать канал продаж на собственной онлайн-площадке.

- По результатам опроса гильдии профессиональных консультантов, вы признаны самым эффективным бизнес-консультантом в области электронной торговли. Ваш вклад в отрасль высоко оценен и государством. В 2021 году вы стали победителем всероссийского конкурса «Молодой предприниматель». Советы эксперта такого уровня будут важны для читателей…

- Любому предпринимателю, который решил создать или масштабировать свой маркетплейс, нужно определиться с форматом онлайн-ресурса. Важно понимать, что продавец приходит в маркетплейс продавать товар, используя эффект известного бренда. Поэтому бизнес-модель маркетплейса стоится на балансе источников дохода и предоставлении удобного сервиса для партнеров. Источники дохода очевидны: они продают трафик, лиды, рекламу, сервис для продавца. Разработка маркетплейса требует глубокого понимания своей целевой аудитории, серьезной IT-инфраструктуры, слаженной работы команды и собственного опыта работы в e-commerce. Клиентами маркетплейса являются поставщики и конечные потребители. Маркетплейс должен соблюдать баланс между их интересами.

- Вы известны в профессиональных кругах как эффективный бизнес-консультант в области электронной торговли. Расскажите о своих консалтинговых проектах?

- Моя консалтинговая деятельность развивается в двух направлениях: бизнес-курсы по электронной коммерции и проектная работа в качестве привлеченного эксперта. На бизнес-курсах предприниматели получают не только знания, но и цифровой продукт – собственный интернет-магазин, который создают в ходе обучения. Другое дело – работа в проекте. Меня приглашают для решения стратегических задач в действующие проекты. Работа начинается с аудита бизнес-процессов. После выявления узких мест я разрабатываю план изменений в виде двух-трех вариантов стратегий достижения цели. Проект считается законченным, когда бизнес выходит на запланированные финансовые показатели.

Задачи консалтинговых проектов касаются серьезного масштабирования бизнеса: вывода интернет-магазина на лидирующие позиции в отрасли, создание маркетплейса, разработка экосистемы для пользователя с привлечением внешних партнеров.

- Давайте заглянем в будущее. Как будут развиваться маркетплейсы и электронная коммерция в перспективе?

- Российский рынок e-commerce не остается в изоляции от мировых технологических процессов.

Изменяется подход к созданию интернет-магазинов и приложений. Технология разработки цифрового продукта без кода – зерокодинга – открыла двери в e-commerce любому предпринимателю.

Соцсети предоставляют функционал онлайн-магазина и платежные сервисы. Наметился тренд быстрых покупок без посещения сайта продавца. Понравившуюся вещь, например, можно купить при просмотре видео в ленте новостей социальной сети.

Еще одна мировая тенденция – это сокращение срока доставки товара. В Китае уже сейчас 90% заказов доставляется в течение дня. Этот сервис реализуется благодаря оптимизации процесса логистики с помощью машинного обучения. Заказы будут отправляться автоматически без привлечения людей на простых этапах сортировки.

Голосовые покупки будут распространенным сервисом в ближайшем будущем.

Активно развиваются инструменты искусственного интеллекта. На основе технологии Big data совершенствуются механизмы персонализации предложения. Интернет-магазины будут предлагать не только похожие товары, но и предвосхищать желания покупателя, формировать его потребности.

Инструменты дополненной реальности развивают функционал. С помощью сверхточной 3D-модели покупатель сможет увидеть, примерить, рассмотреть и выбрать понравившуюся вещь.

Уже сейчас около 70% покупок совершаются с помощью приложения в смартфоне. И онлайн-торговля будет еще больше интегрироваться в модель мобильного приложения.

Развиваться в изоляции бессмысленно и вредно. Электронная коммерция будет интегрироваться в глобальные технологии и стимулировать к росту участников рынка. Сейчас удачное время входа на рынок электронной торговли.