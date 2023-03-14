Жительницу Екатеринбурга, брак которой с помощью смс разрушил коллега, загнали в миллионные долги

Старший сын ищет подработку, чтобы помочь маме с долгами. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Екатеринбурга, которая была вынуждена развестись из-за ревности супруга, оказалась в миллионных долгах. Ранее, «КП-Екатеринбург» рассказывали историю семьи Татьяны, которая распалась после сообщения от бывшего коллеги о подаренном ей букете. Татьяна же никаких чувств к бывшему напарнику не испытывала. И чтобы доказать свою верность мужу, женщина даже пошла на детектор лжи. Однако, результату полиграфа мужчина не поверил и выставил Татьяну в не лучшем свете перед родными и общими друзьями.

«ЗЕМЛЯ УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ»

Татьяна получила от бывшего супруга Леонида (имя изменено – прим.ред.) в феврале сообщение. В нем Леонид написал о том, что продает свою унаследованную долю в двухкомнатной квартире. Татьяна и дети тогда жили в одной из комнат их коммунальной квартиры. Доли детям в ней бывшие супруги не выделяли. Татьяне по документам принадлежит половина одной из комнат.

- Бывший муж выставил на продажу комнату 17 квадратных метров с отремонтированной лоджией. Цену выставил баснословную - два миллиона рублей. Лоджию мы ремонтировали еще в браке, это был подарок для сына. На эти цели я взяла кредит, который теперь сама же выплачиваю. Дети сказали, что не готовы менять район, поэтому мы приняли решение выкупать долю бывшего. Денег на первоначальный взнос у меня не было, я взяла кредит более трехсот тысяч рублей. Земля уходит из-под ног, когда осознаю, что беру ипотеку на жилплощадь, за которую с мужем банкам выплачивала 14 лет. И в эту комнатушку был вложен маткапитал за наших детей, - рассказала «КП-Екатеринбург» Татьяна.

Сделка по покупке комнаты бывшего мужа состоялась 11 марта. Фото: предоставлено героиней публикации

В суде бывшие супруги личные вещи и мебель не делили, актов не составляли. Отсюда – новые проблемы. Когда Татьяна с детьми вернулась из поездки, то обнаружила, что вещей поубавилось.

- Бывший муж написал сыну: «Я забрал телевизор». Этот вопрос он ни с кем не обсуждал, хотя мог для приличия спросить. На судебном заседании, 6 марта, в Ленинском суде он сказал, что отдаст часть денег за автомобиль, купленный в браке. На суд он принес договор купли-продажи на него, хотя сначала говорил, что подарил машину свекрови. Бывший муж даже согласен был выделить доли детям в малой комнате, за которую мы с ним когда-то платили ипотеку. После этого, вечером сообщил, что передумал, - говорит Татьяна.

НА 30 ЛЕТ С ИПОТЕКОЙ

Татьяна заключила сделку на покупку комнаты 11 марта. Так, женщина попала в кабалу на тридцать лет. Недавно даже получилось взыскать алименты с Леонида, которые она не получала девять месяцев. В общей сумме «накапало» – 186 тысяч рублей на двоих детей. Все эти деньги ушли на кредит. Но на этом история не заканчивается.

- Во время сделки бывшего мужа интересовала только дата, когда он получит деньги за долю. Со мной он не общался. Как там поживает его старший сын, он знать не желает. Младший ребенок просит у меня, чтобы я оплатила ему прием психолога. Но такой возможности у меня нет, каждая копейка на счету, - вздыхает Татьяна. - У меня одна официальная работа и две подработки. Да, я буду ежемесячно отдавать по 16 тысяч только за ипотеку. Еще платежи по кредитам, затраты на ЖКХ, детей. Ах, да, все кружки и секции, а также репетиторы. Но мне ж еще как-то надо добиться выделения долей в нашей малой комнате. Какую цену бывший супруг выставит за свои метры, я не могу предполагать. Но одно скажу точно, что платить мне уже за нее попросту нечем.

ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОР ПЕРЕД БРАКОМ

Самое печальное, что постоянный стресс, судебные разбирательства нарушают душевное равновесие.

- Старшему сыну понадобилась помощь специалистов из-за стресса. Младший мой имеет очень восприимчивую и подвижную психику. Про себя вообще молчу, так как у меня диабет первого типа. Накануне, утром, я встала и почувствовала, что моя левая половина тела онемела – рука и нога. Врачи скорой подозревали предынсультное состояние. О больничном даже не задумываюсь. Общие друзья говорят, что мой бывший супруг уже похвастался, что за мой счет берет себе квартиру, - говорит Татьяна. - Я хочу пожелать всем женщинам и мужчинам, вступающим в брак лишь одного…заключайте договор. Не надейтесь на порядочность партнера. Не думайте, что ваш брак может спасти сотня экспертиз. Не верьте рассказам о том, что его вторая половинка меркантильная и обобрала всего до последней нитки. Женщины, девушки бегите от абьюзеров, пока не поздно и вы не растеряли себя в губительных отношениях. Есть кризисные центры, где вам помогут переждать сложный период и предложат помощь, - уверяет Татьяна.

Татьяна не жалеет о том, что пережила развод. Фото: предоставлено героиней публикации

Впереди алименты за февраль и март. Но Татьяна уверена, что в срок получить их не сможет. Тем не менее, она не сдается, а старший сын уже вовсю ищет подработку, чтобы помогать маме с долгами.

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