В Екатеринбурге мужчина разрушил брак коллеги с помощью одного смс

Супруги прожили вместе 16 лет. Фото: предоставлено героиней публикации

Екатеринбурженка Татьяна прожила в браке с Леонидом (имя изменено – Прим.Ред.) 16 лет. Их семейное счастья вдребезги разбилось из-за одной смс. Бывший коллега Татьяны зачем-то написал ее супругу, что когда-то дарил ей и ее коллеге цветы, а заодно пожелал счастья.

Леонид взбунтовался и обвинил Татьяну в неверности. Женщина решила отвести от себя ложные подозрения – она прошла полиграф. Но это не помогло – последовали развод, раздел имущества. Теперь Леонид продает их семейное гнездышко, где по-прежнему живет его бывшая жена и сыновья.

СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ СЫНА

Татьяна стала третьей женой Леонида. 22 летняя девушка летом 2006 года приехала из родного Пермского края в Екатеринбург на семинар, который вел Леонид… И влюбилась без оглядки. С предложением руки и сердца он не торопился.

- Я до декрета работала в печатном издании. Мы жили с Леней на два города Пермь - Екатеринбург, было тяжело, но как-то справлялись. Он не ревновал меня тогда. Весной 2007 я забеременела нашим с Леонидом первым сыном - Арсением. У Леонида уже на тот момент был сын от второй жены. Сначала мы жили в «двушке». За свою комнату в ней мы платили ипотеку. Вторая комната Леониду досталась до наследству. Арсений родился 17 января 2008 года, а через год у нас появился второй сын – Михаил. Он не прожил сутки и умер ночью 9 апреля 2009 года из-за родовой травмы, – рассказала «КП-Екатеринбург» Татьяна.

Предложение Татьяна получила уже после смерти их второго сына. Фото: предоставлено героиней публикации

Тогда семье выдали свидетельство о смерти ребенка и на его основании они получили федеральный материнский капитал – 343 тысячи рублей. К тому же, больница выплатила паре компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

- Никакие суммы не заглушат боль от потери ребенка. После смерти Миши я вернулась на работу. После получения компенсации и маткапитала Леонид заговорил о свадьбе. Расписались мы 2 сентября 2011 года без какого-либо торжества – тихо, скромно и по-семейному. Даже решили повенчаться, - пожимает плечами Татьяна. - После этого, я стала созаемщиком и вложила маткапитал в комнату «двушки» – 10 квадратных метров. Украшениями меня муж не баловал особо. Остались три золотых кольца, да серебряный браслет. По мнению мужа обновки, мне ни к чему, он говорил: «Бабам только вещи и нужны». Но я не хотела проблем и решила, что обойдусь и старым гардеробом.

Татьяна уверяет, что ее бывший супруг не платил алименты с апреля 2022. Фото: предоставлено героиней публикации

Младший сын Александр в семье появился 30 мая 2013 году. Татьяна уверяет, что муж долго отмахивался от процедур выделения долей в квартире детям. Так и стали жить, даже не касаясь этого вопроса. Татьяне и младшему сыну супруг даже подарил поездку в Эмираты после закрытия ипотеки.

- Когда мы закрыли ипотеку, то муж предложил объединить коммунальную квартиру и выделить мне 1/3 квартиры. В МФЦ подсказали, что лучше иметь половину комнаты и доступ к ванной, туалету и кухне, чем просто угол. Я отказалась от объединения. Муж тогда распсиховался и начал на меня оказывать давление, - вспоминает Татьяна. Время от времени он демонстративно уходил жить к маме. На что-то обижался, не шел на разговор и ждал, когда я попрошу прощения.

У КАЖДОГО СВОИ ЛЮБОВНИКИ В ШКАФУ

В апреле 2018 года Татьяна получила предложение поработать в пресс-службе одного из силовых ведомств. Татьяна уверяет, что Леонид начал ее упрекать, что в ее окружении появляется больше знакомых и друзей. От лишних встреч с коллегами он заставлял ее отказываться. Работала Татьяна в одном кабинете с коллегой-женщиной. Но муж ее приревновал к коллеге-мужчине, назовем его Никита (имя изменено – Прим. Ред.). А между тем, фронт работ Никиты и Татьяны никак не пересекался, работали они в разных кабинетах. Но Леонид думал, что Татьяна то и дело строит глазки своему коллеге.

- Жили по двойным стандартам. Мужу можно было выезжать на вечеринки за город с коллегами, среди которых были и женщины, а мне же на подобные встречи - запрет. В июне 2021 года я задержалась на работе и не смогла взять трубку. Я перезвонила супругу, а он мне в лоб вопросы: «Где твой любовник?». После этого я по видеосвязи показала, что в кабинете, в шкафу, под столом нет никого. Но муж обиделся и ушел от нас жить в сад. Меня осенило, что я могу пройти детектор лжи, чтобы доказать, что я не изменяю, - говорит Татьяна.

Инициативу пройти детектор лжи проявила Татьяна. Фото: скриншот

Результат экспертизы на полиграфе показал, что Татьяна мужу не изменяла. Дальше семейная жизнь вроде бы наладилась. И семья даже съездила на совместный отдых. Вуаля! Никита ушел из пресс-службы в августе 2021 года и не маячил перед Татьяной. Коллеги также уверяют, что Никита пропал с радаров и сказал, что больше не хочет общаться с бывшими сотрудниками. С Татьяной он также не поддерживал никаких связей. Но 30 января 2022 года прилетел очередной сокрушительный удар.

- Мой бывший коллега написал мужу, что работал со мной в пресс-службе. Он выяснял, хотел ли муж разобраться с ним из-за подаренного еще в 2021 году мне букета. Муж ему ответил «да». Никита ответил лишь: «Удачи в семейной жизни». И кинул аккаунт моего супруга в черный список. Тут мне вновь прилетает от Леонида сообщение: «Как ты можешь это объяснить?». Я так и сказала, что это надо выяснять у бывшего коллеги. От диалога муж вновь ушел и обвинил меня в беспредельном распутстве, - вздыхает Татьяна.

Какую цель преследовал бывший коллега, когда писал мужу Татьяны он не объяснил. Фото: скриншот

Так, Татьяна вновь отправилась на полиграф. И результат был тот же – не изменяла. Но Леонида это не устроило, он начал превращать жизнь супруги в ад. Стал рассылать ее друзьям сообщение, адресованное ему от Никиты и говорить, что Таня – конченая ***** [падшая женщина]. Как уверяет Татьяна, «грехов» со слов мужа, на ней было…как блох на собаке.

Вторая проверка дала тот же результат, что Татьяна не изменяла своему мужу. Фото: скриншот

РАЗВОД И НОВЫЙ ПОВОРОТ

Татьяна первая подала на развод и алименты. В апреле 2022 года супруг перестал ей платить деньги на детей. В адрес женщины даже посыпались угрозы ее жизни и здоровью. У Татьяны диабет первого типа и она инсулинозависимая.

- Он считал, что алименты я трачу на себя, а не на детей и сказал, что больше не даст ни копейки. Летом был эпизод, когда он не пустил меня домой. Я вызвала полицию, чтобы попасть в квартиру. После этого он устроил мне скандал и на глазах у детей бегал за мной по квартире с табуреткой. Говорил, что ударит ей меня (аудиозапись есть в распоряжении редакции), - рассказала Татьяна.

На развод Татьяна подавала самостоятельно. Фото: предоставлено героиней публикации

Супруги официально развелись 9 декабря 2022 года. Уже 25 января было возбуждено производство по алиментам сотрудниками ФССП. Их установили в твердой денежной форме – 26 тысяч на двоих детей. Долг составил больше 150 тысяч рублей, а Татьяна не получила от бывшего мужа ничего. Недавно Леонид съехал с квартиры и запер свою комнату. И Татьяна с детьми жила в своей комнате. А потом ей прилетел «привет» от бывшего. Он выставил квартиру на продажу без ведома Татьяны, а документы передал риелтору.

- Пришел риелтор, мы были сильно удивлены. Я сказала, что уже готова взять ипотеку и выкупить его долю. Цену за свою долю он выставил существенную - 2 млн 115 тысяч. Это с учетом, что 16 лет мы жили в ней практически без ремонта. На сделку явилась его риелтор. Да, на мне будет ипотека, двое несовершеннолетних детей и пожилая мама. Но лучше уйти от абьюзера, чем годами терпеть унижения и подозрения, - уверяет Татьяна.

Бывший муж в разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург» пояснил, что отказывается от комментариев и добавил нас в черный список. Бывший коллега Татьяны также не пояснил свою позицию.

СКАЗАНО

Юлия СТАРИЦЫНА, юрист

- Мы получили от бывшего мужа Татьяны встречное исковое заявление, в котором он указал, что место жительства детей должно быть определено с ним. Поскольку, у него доход выше и жилищные условия лучше. Многие женщины, у которых нет своего жилья, волнуются, что дети останутся с отцом. Суд учитывает все нюансы – жилищные условия, справки от психиатра/нарколога, место работы и т.д. Старший сын Татьяны подтвердил на заседании, что хочет жить с мамой. В случае с бывшим мужем Татьяны – мы видим угрозы о том, что он выставил свою долю на продажу. При этом, если он не уплатит алиментные обязательства – то его комната останется под арестом. Но продать ее он не сможет и получится замкнутый круг. Приоритет в покупке недвижимости у Татьяны. Фактор продажи недвижимости не повлияет на место жительства детей.

КАК БЫТЬ?

Также Юлия Старицына сформулировала «лайфхаки» для супругов, которые помогут избежать неприятностей при разводе и разделе совместно нажитого имущества.

Обращаться за консультацией к юристу до заключения брака.

К моменту заключения брака у будущих супругов может быть разное финансовое положение. Например, один из может быть собственником бизнеса / недвижимости в ипотечном кредите. Консультация поможет избежать рисков и уберечь личное имущество каждого.

Заключать брачный договор либо соглашение о разделе имущества.

Брачный договор можно заключить как до брака, так и во время семейных отношений. Нужно детально прописать, что принадлежит и останется в случае развода каждому. Кроме того, его можно заключать не на все имущество, а только на его часть. Соглашение о разделе подписывают в период брака, либо после его расторжения.

Фиксируйте личные средства

Если в приобретении совместного имущества вложены личные деньги одного из супругов (средства от продажи личной собственности, наследство и т. д.), нужно фиксировать этот факт. В договоре необходимо указывать источник получения денежных средств. Если в договоре при покупке будет указано, откуда взялись денежные средства - это обезопасит имущество в случае раздела.

Все большее – детям

Доли детей должны быть равны или больше размера вложенного материнского капитала. Это обязанность родителей. Если один не согласен выделять доли - сделать это можно через суд, в частности по искам контролирующих органов.