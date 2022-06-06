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Общество6 июня 2022 5:14

Свердловские приставы притворились клиентами должника, чтобы поговорить с ним

Мужчина не платил алименты трем детям
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Судебный пристав выяснил, что мужчина неофициально занимается установкой пластиковых окон

Судебный пристав выяснил, что мужчина неофициально занимается установкой пластиковых окон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы из Талицкого районного отделения притворились клиентами должника, чтобы взять у него объяснения, почему он не платит алименты трем своим детям от 5 до 11 лет. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- Мужчина от уплаты алиментов уклонялся, иной материальной помощи детям не оказывал. В результате образовалась задолженность в размере 150 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Многодетный отец объяснял, что он не трудоустроен и не может платить алименты. Однако судебный пристав выяснил, что мужчина занимается установкой пластиковых окон. На прием должник не приходил для дачи объяснений.

Тогда приставы притворились клиентами и вызвали мужчину для замера окон на вымышленный адрес. В результате с должника получилось взять объяснение о причинах неуплаты. Также в отношении должника составили три административных протокола по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Суд назначил многодетному отцу 100 часов обязательных работ.