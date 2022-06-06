Свердловские приставы притворились клиентами должника, чтобы поговорить с ним

Судебный пристав выяснил, что мужчина неофициально занимается установкой пластиковых окон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы из Талицкого районного отделения притворились клиентами должника, чтобы взять у него объяснения, почему он не платит алименты трем своим детям от 5 до 11 лет. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- Мужчина от уплаты алиментов уклонялся, иной материальной помощи детям не оказывал. В результате образовалась задолженность в размере 150 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Многодетный отец объяснял, что он не трудоустроен и не может платить алименты. Однако судебный пристав выяснил, что мужчина занимается установкой пластиковых окон. На прием должник не приходил для дачи объяснений.

Тогда приставы притворились клиентами и вызвали мужчину для замера окон на вымышленный адрес. В результате с должника получилось взять объяснение о причинах неуплаты. Также в отношении должника составили три административных протокола по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Суд назначил многодетному отцу 100 часов обязательных работ.