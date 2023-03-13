В Екатеринбурге два подростка ограбили «ЖизньМарт» на 80 тысяч рублей

Магазин ограбили на улице Восстания, 89. Фото: "Яндекс.Карты"

В Екатеринбурге два подростка ночью на 12 марта ворвались и разгромили магазин «ЖизньМарт» на улице Восстания, 89. Парень и девушка, которым около 15 лет, разбили входную дверь, а затем разделились и действовали слаженно: пока парень ломал кассовый аппарат, девушка наполняла пакет едой из холодильника.

На все у юных воров ушло не более минуты. Подросток, разбивший кассу об пол, все наличные деньги сложил в карман и ушел через разбитую дверь, следом со своей спутницей.

Далеко уйти грабителям не удалось: сотрудники Росгвардии их быстро задержали.

- Убрали еду, технику. Ущерба нанесено на 80 тысяч рублей. Охранная организация приехала за две минуты, данные были переданы Росгвардии, по горячим следам подростков поймали и задержали, - рассказала «КП-Екатеринбург» управляющая магазином Эльвира.

По ее словам, для банды юных дебоширов это уже не первый случай. Эльвира утверждает, что за день до этого они совершили другой налет, но уже на магазин по продаже вейпов, а случай с «ЖизньМартом» - уже четвертый в их «карьере».

- Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу. На место выезжали сотрудники полиции. Проводятся проверочные мероприятия, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

До этого другие грабители ворвались на филиал «ЖизньМарта» на улице Челюскинцев. 5 января неизвестные разбили не дверь, а окно, чтобы попасть в магазин.