В Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин «Жизньмарт»

Все произошло в магазине "Жизньмарт" возле вокзала. Фото: "Яндекс.Карты"

В Екатеринбурге ограбили один из магазинов сети «Жизньмарт» на улице Челюскинцев. Неизвестные злоумышленники в ночь на 5 января разбили окно, чтобы попасть в торговую точку.

- Сумму пока сложно точно оценить, как посчитают сколько будут стоить работы, связанные с заменой окна, будет уже более понятно, - рассказали «КП-Екатеринбург» представители ограбленного магазина «Жизньмарт».

На месте ЧП полиция уже была. Как говорят в магазине, следственный отдел собрал всю информацию, также к делу подключили кинологов.

- Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции номер 11. На место выезжали сотрудники полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД по Свердловской области.

Днем ранее в Екатеринбурге ограбили заведение «Горожане». В нем также злоумышленники разбили окно и украли наличные деньги.