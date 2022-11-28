Екатерину приглашали к себе для сотрудничества несколько агентств. Фото: предоставила Екатерина Комлева

Мечта уральской красавицы Екатерины Комлевой о модельном бизнесе наконец-то сбылась. В 2011-м году девушка обварила ноги в кипятке, во время коммунальной аварии в ночном клубе GOLD. Кате ампутировали пальцы на ногах и дали вторую группу инвалидности. Девушка была прикована к кровати больше месяца. На тот момент, двадцатилетняя Екатерина проходила долгий и очень тяжелый период реабилитации. По дому Екатерина передвигалась ползком. Родные даже отправляли ее на лечение за границу. Теперь Екатерина живет в Мексике и рекламирует бренды. О том, как уральская красавица прорвалась в бизнес и почему ее шрамы стали предметом восхищения Екатерина Комлева рассказала «КП-Екатеринбург».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ ОТВЕЧАЛИ

Еще в 2018 году Екатерина Комлева стала одной из героинь социального проекта Behind the scars в Нью-Йорке. В проекте люди рассказывали об особенностях своего тела.

- Когда я увидела в интернете кастинг в проект лондонского фотографа, то я загорелась идеей попасть туда. Участников со шрамами искали по всему миру, я сама написала организаторам. Мою заявку одобрили. Но это были некоммерческие, а социальные съемки, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Екатерина Комлева.

Красавица отмечает, что к русским девушкам мексиканцы относятся хорошо. Фото: предоставила Екатерина Комлева

В 2022-м году девушка переехала в Мексику. Уже в этой стране Екатерина поняла, что хочет развиваться в качестве модели.

- Я много раз слышала, что у меня экзотичная славянская внешность. Мне советовали пойти в модели. Но я не знала, с чего начать. Так получилось, что на мой профиль в соцсетях вышел салон красоты. Менеджеры предложили мне по бартеру окрашивание и укладку. Я согласилась. После того, как мне сделали образ, то мои фото салон использовал в своих соцсетях. Тут я подумала, что уже пора заняться этим серьезнее, - продолжает Екатерина.

Екатерина стала писать в социальных сетях в рекламные агентства и отдельным компаниям. Красавицу заметили сразу несколько компаний.

- Я писала в агентства сообщения: «Здравствуйте вы случайно не ищите новых моделей?». Представители не отвечали сначала, а потом, я сменила тактику и сделала свое портфолио. Компаниям просто скидывала ссылку на него, чтобы менеджеры видели, кто претендует на взаимное сотрудничество. Спустя пару дней, мне написали несколько агентств, среди которых был ювелирный бренд, - отмечает Екатерина.

Екатерину уже узнают на улицах Мехико. Фото: предоставила Екатерина Комлева

МЫ – БОЛЬШЕ ЧЕМ НАШЕ ТЕЛО

Екатерина ходила на собеседования с менеджерами агентств, проходила экспресс-фотосессию.

- В моделинге у меня одна глобальная цель: продвигать идею, что «Мы - больше, чем наше тело». Шрамов не надо стесняться. Если девочки, у которых есть особенности тела, будут видеть на обложках и баннерах девушку со шрамами – это придаст им уверенность. Такие выводы делаю, когда получаю обратную связь в социальных сетях. Моделинг для меня – возможность иметь голос и транслировать свои идеи, - рассказала Екатерина.

Фото Екатерины теперь можно найти на больших рекламных щитах. Фото: предоставила Екатерина Комлева

По словам Екатерины, подход модельных агентств сейчас сильно изменился. Стандартная внешность перестает быть идеалом.

- К истории с моими ногами менеджеры и фотографы отнеслись очень хорошо. На кастинг я пришла в шортах, пока сама не обращала на шрамы внимания, то меня даже не спрашивали о них. Приоритеты сместились. Очень большой спрос на личность модели, ее индивидуальность. Иногда на кастингах девушек просят сделать переводное тату или муляж пирсинга, - подчеркнула красавица.

Съемки могут длиться до 8 часов в день. Фото: предоставила Екатерина Комлева

Заработать в модельном бизнесе Екатерине удается разные суммы. Все зависит от везения. Красавица получает за съемку от 100 до 1000 долларов в день.

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