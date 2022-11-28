Родители воспитывают троих детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске, бригада врачей и полицейские приехали к многодетной семье, живущей по адресу Ленина. Причиной тому стали домашние роды, в результате которых погиб ребенок. Об этом «КП-Екатеринбург» на условиях анонимности сообщил осведомленный источник.

- Роды происходили на дому. Известно, что женщина по собственному желанию не вставала на учет в женскую консультацию. Когда мать почувствовала себя плохо и поняла, что без помощи врачей ей не справится, то вызвала медиков. Однако женщина отказалась давать добровольное согласие на медицинское вмешательство. Когда в квартиру приехали полицейские, она все-таки подписала документ. Но спасти младенца врачам так и не удалось. Ребенок был очень крупный, весом в пять килограммов, - рассказал собеседник «КП»-Екатеринбург.

По словам собеседника, эта семья полная и не числится, как неблагополучная. Более того, родители уже воспитывают троих детей. Известно, что они не посещают школу и проходят программу с родителями в классе семейного обучения.

- Ее действия расценивают, как случайность родов на дому. Эта женщина также выступает против прививок и вакцинации. У нее муж трудоустроен. Сама она работает бьюти-мастером - делает ногти и наращивает ресницы, - продолжает собеседник.

Многодетная мама работает в бьюти-сфере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области «КП-Екатеринбург» подтвердили факт произошедшего.

- Следственным отделом по Североуральску проводится процессуальная проверка, в рамках которой осуществляется необходимое экспертное исследование. По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение, - рассказал представитель регионального СКР Максим Чалков.

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых также подтвердил «КП-Екатеринбург» факт произошедшего ЧП, в результате которого погиб новорожденный.

- Семья, в которой произошла данная трагедия, а по-другому это назвать сложно, благополучная и полная. На учете в ПДН и иных структурах не состояла. Отец с матерью воспитывают троих детей, этот должен был быть четвертым малышом. Когда ребенок появился на свет, врачи попытались его спасти, доставив в ближайшую клинику. Но сделать этого к большому сожалению не удалось. Собранные по данному факту материалы для принятия процессуального решения полиция передала в региональный Следственный комитет, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав проверит роддом, в котором умер младенец уральской блогерши. Малыш появился на свет 6 марта, но прожил всего 16 часов. (Подробнее)