«Это просто ужас»: сотрудница магазина раскрыла правду о «Черной пятнице»

Многие покупатели уверены, что перед днями бешеных скидок продавцы специально повышают цены Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге, как и по всей России, завершается сезон самых низких цен под названием «Черная пятница». В этом году она проходит с 26 по 28 ноября.

Кто-то не верит в парад бешеных скидок и предпочитает не поддаваться искушению, мол, продавцы специально сначала накручивают ценник, а потом снижают так, что вещи стоят еще дороже. А кто-то, наоборот, бежит со всех ног, чтобы успеть закупаться модными вещицами по приятным ценам.

Екатеринбурженка, не так давно работавшая продавцом-консультантом в одном из популярных магазинов одежды в «Гринвиче», на правах анонимности рассказала «КП-Екатеринбург» всю вправду о наценках и переклеивании ценников.

Многие магазины делают фиксированную скидку на все товары Фото: ИВАНОВА Диана

- Переклеивать ценники – это нереально, потому что в одном магазине находится примерно 20 тысяч товаров и чтобы сделать это, потребуется минимум двое суток, и это если ты не уходишь домой спать, - рассказывает Карина (Имя изменено по просьбе героини публикации, - Прим. Ред.)

По ее словам, в «Черную пятницу» можно найти магазины, где скидки реальные.

- Не могу отвечать за все магазины, конечно же, но в нашем и во многих других никаких наценок не было. Я сколько раз сама в «Гринвич» на «Черную пятницу» ходила и видела, что в магазинах ничего не переклеивают. Просто во всем торговом центре в этот день действовали скидки от 20% до 50%. Возможно, в других магазинах по-другому, - продолжает девушка.

Карина также рассказала о том, что еще два года назад в дни шопинг-лихорадки магазины с бешеной силой штурмовали покупатели.

- Ажиотаж в «Черную пятницу» в «Гринвиче» - это просто ужас. Я работала там два года назад. Как сейчас помню, мы тогда за день сделали выручки около 800 тысяч вместо привычных 200 тысяч. Очень много приходило народу, огромные очереди, некогда было сходить в туалет, - делится бывшая продавец-консультант.

В этом году «Черная пятница» проходит без видимого ажиотажа Фото: ИВАНОВА Диана

В этом году «Черная пятница» проходит без видимого ажиотажа. Об этом ранее сообщала читательница «КП-Екатеринбург».

- Мы с подругой обошли несколько любимых магазинов в «Гринвиче». Практически во всех из них не было большого скопления людей, очередей в примерочные и на кассу. Единственный магазин, в котором мы застряли в очереди в примерочные минут на 15 – это Befree, - рассказывала Злата.

При этом в «Гринвиче» людей в «Черную пятницу» все равно значительно больше, чем в других торговых центрах. Бывшая коллега Карины, которая продолжает работать в том же бутике, но в другом торговом центре связывает это с тем, что «Гринвич» тратит больше денег на рекламу «Черной пятницы».

- Ажиотаж в нашем магазине был только в «Гринвиче». Там трафик посетителей вырос на 40%. В эту пятницу, 25 ноября, зашло 1074 человека, в то время, как в прошлую пятницу зашло около 700. В других наших магазинах трафик, наоборот, понизился. С выручкой было все еще хуже, - рассказывает сотрудница магазина одежды.

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