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Общество27 ноября 2022 13:57

«Это просто ужас»: сотрудница магазина раскрыла правду о «Черной пятнице»

Продавец-консультант популярного в Екатеринбурге ТЦ рассказала о наценках в «Черную пятницу»
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Многие покупатели уверены, что перед днями бешеных скидок продавцы специально повышают цены

Многие покупатели уверены, что перед днями бешеных скидок продавцы специально повышают цены

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге, как и по всей России, завершается сезон самых низких цен под названием «Черная пятница». В этом году она проходит с 26 по 28 ноября.

Кто-то не верит в парад бешеных скидок и предпочитает не поддаваться искушению, мол, продавцы специально сначала накручивают ценник, а потом снижают так, что вещи стоят еще дороже. А кто-то, наоборот, бежит со всех ног, чтобы успеть закупаться модными вещицами по приятным ценам.

Екатеринбурженка, не так давно работавшая продавцом-консультантом в одном из популярных магазинов одежды в «Гринвиче», на правах анонимности рассказала «КП-Екатеринбург» всю вправду о наценках и переклеивании ценников.

Многие магазины делают фиксированную скидку на все товары

Многие магазины делают фиксированную скидку на все товары

Фото: ИВАНОВА Диана

- Переклеивать ценники – это нереально, потому что в одном магазине находится примерно 20 тысяч товаров и чтобы сделать это, потребуется минимум двое суток, и это если ты не уходишь домой спать, - рассказывает Карина (Имя изменено по просьбе героини публикации, - Прим. Ред.)

По ее словам, в «Черную пятницу» можно найти магазины, где скидки реальные.

- Не могу отвечать за все магазины, конечно же, но в нашем и во многих других никаких наценок не было. Я сколько раз сама в «Гринвич» на «Черную пятницу» ходила и видела, что в магазинах ничего не переклеивают. Просто во всем торговом центре в этот день действовали скидки от 20% до 50%. Возможно, в других магазинах по-другому, - продолжает девушка.

Карина также рассказала о том, что еще два года назад в дни шопинг-лихорадки магазины с бешеной силой штурмовали покупатели.

- Ажиотаж в «Черную пятницу» в «Гринвиче» - это просто ужас. Я работала там два года назад. Как сейчас помню, мы тогда за день сделали выручки около 800 тысяч вместо привычных 200 тысяч. Очень много приходило народу, огромные очереди, некогда было сходить в туалет, - делится бывшая продавец-консультант.

В этом году «Черная пятница» проходит без видимого ажиотажа

В этом году «Черная пятница» проходит без видимого ажиотажа

Фото: ИВАНОВА Диана

В этом году «Черная пятница» проходит без видимого ажиотажа. Об этом ранее сообщала читательница «КП-Екатеринбург».

- Мы с подругой обошли несколько любимых магазинов в «Гринвиче». Практически во всех из них не было большого скопления людей, очередей в примерочные и на кассу. Единственный магазин, в котором мы застряли в очереди в примерочные минут на 15 – это Befree, - рассказывала Злата.

При этом в «Гринвиче» людей в «Черную пятницу» все равно значительно больше, чем в других торговых центрах. Бывшая коллега Карины, которая продолжает работать в том же бутике, но в другом торговом центре связывает это с тем, что «Гринвич» тратит больше денег на рекламу «Черной пятницы».

- Ажиотаж в нашем магазине был только в «Гринвиче». Там трафик посетителей вырос на 40%. В эту пятницу, 25 ноября, зашло 1074 человека, в то время, как в прошлую пятницу зашло около 700. В других наших магазинах трафик, наоборот, понизился. С выручкой было все еще хуже, - рассказывает сотрудница магазина одежды.

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