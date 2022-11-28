5 способов извлечь выгоду из ситуации на рынке недвижимости Екатеринбурга

Фото: Мария ЛЕНЦ

К разного рода кризисам рынку недвижимости России не привыкать. Но если раньше они настигали строителей раз в 5 - 6 лет, то сейчас испытывают отрасль на прочность гораздо чаще. В 2022 году, к примеру, рынок выдержал двойной удар - начало Специальной военной операции и санкции, а затем объявление частичной мобилизации. Правила игры в очередной раз изменились и привели к появлению новых трендов. Но что самое важное, любой из этих трендов разумный и внимательный покупатель может обернуть в свою пользу.

Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера разобрались, какую выгоду можно получить из актуальной ситуации на рынке жилья в Екатеринбурге.

СТРОЯТ МНОГО, ПРОДАЮТ МАЛО

Строительство в Екатеринбурге и Свердловской области идет рекордными темпами. К осени 2022 года в стадии строительства находилось 3,6 млн кв. метров жилья. Это на 18 % больше, чем год назад. Только вот спрос на новое жилье на фоне нестабильности падает - по некоторым данным, в октябре он снизился в полтора - два раза по сравнению с сентябрем. Как сообщили в Уральской палате недвижимости, число непроданных квартир на первичном рынке Екатеринбурга в октябре превысило отметку в 37 тысяч и продолжает расти.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как извлечь пользу: можно спокойно подобрать квартиру, соответствующую всем важным для вас параметрам. И приобрести ее по адекватной цене. Только на сервисе Домклик собрано более 18 тысяч предложений на любой вкус и кошелек. Покупателей мало, застройщики в них явно заинтересованы, а значит, есть шанс получить скидку или индивидуальные условия покупки.

ИПОТЕКА ЧУТЬ СБАВИЛА ОБОРОТЫ

После сентябрьских рекордов в октябре выдача жилищных кредитов чуть притормозила: в целом по стране число займов сократилось на 2,4 %. Причина - объявление частичной мобилизации и неопределенность на этом фоне. Но в Екатеринбурге и Свердловской области снижение оказалось незначительным - всего на 0,6 %, такие данные приводят аналитики Домклик.

Среди льготных ипотечных программ Сбера самой популярной у заемщиков региона остается ипотека с господдержкой, которая позволяет купить или построить новое жилье по ставке от 6,3 %.

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Как извлечь пользу: воспользоваться льготными ипотечными программами, пока они еще действуют, и выбрать квартиру в новостройке (даже готовую), купить или построить новый дом без лишних трат на высокие проценты. Рассчитать условия ипотеки Сбербанка и «поиграть» с условиями разных программ можно на сайте сервиса Домклик.

ВТОРИЧКУ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ

Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичном рынке. По данным аналитиков Домклик, доля сделок на первичном рынке РФ за месяц сократилась на 3% (в Свердловской области - на 5,1%), а на вторичном - увеличилась на 3,4%.

В Сбере также отмечают, что начиная с лета более 70 % клиентов выбирают ипотеку на вторичное жилье - несмотря на льготные ставки госпрограмм на новостройки.

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Как извлечь пользу: все это говорит вовсе не о том, что «с новостройками что-то не так». Дело скорее в том, что на вторичном рынке сейчас очень много предложений. Чтобы найти покупателей, многие продавцы снижают цены, соглашаются на торг… Все это скрашивает разницу в «обычных» и льготных ставках по ипотеке, и люди делают выбор в пользу вторички. Самое время присматривать квартиру получше (сделать это можно на Домклик) и договариваться с продавцом о взаимовыгодных условиях.

ПЛОЩАДЬ КВАРТИР УМЕНЬШАЕТСЯ

Спрос на компактные квартиры на Урале растет - больше половины сделок происходит с объектами до 45 квадратных метров. И такая тенденция, скорее всего, сохранится. По оценкам экспертов, львиная доля застройщиков Екатеринбурга «поддерживает тренд» на уменьшение количества «квадратов». Что касается удобства для жителей, то в этом должны помочь современные решения. Часть функций, которые раньше принадлежали квартире, берут на себя общественные пространства - соседские центры, холлы, лобби. Так что жилье остается комфортным даже при меньших размерах.

Фото: Shutterstock

Как извлечь пользу: чем меньше метров в квартире, тем ниже цена и ближе новоселье. Накопить на 30 квадратов можно гораздо быстрее, чем на 50. К тому же маленькая квартира вполне может быть удобной и уютной. Как этого добиться, подскажут эксперты журнала Домклик.

РАЗМЕР КРЕДИТА - НИЖЕ

Ипотека в России тоже «уменьшилась в размерах» - эта тенденция появилась в последние месяцы на фоне подорожания недвижимости. Ведь чем дороже квартира, тем больше размер кредита и тем сложнее его обслуживать. Поэтому заемщики либо покупают более дешевое жилье и берут на него ипотеку поменьше, либо стараются внести увеличенный первоначальный взнос, что тоже снижает объем займа.

Фото: Shutterstock

Как извлечь пользу: чем меньше сумма кредита, тем меньше сумма переплаты. Этому как минимум можно порадоваться. Кстати, проследить зависимость между суммой займа, размером ежемесячного платежа и переплатой по кредиту можно с помощью калькулятора сервиса Домклик. Возможно, это упражнение подтолкнет вас выбрать квартиру попроще и подешевле, чтобы снизить сумму кредита и вложить сэкономленные средства в ремонт (который и так приходится делать после новоселья), а не в «проценты».

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