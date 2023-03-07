Вера Алентова ехала в ЗАГС на трамвае, а Раиса Горбачева взяла туфли в долг

А у космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева гостями были Гагарин и Хрущев Фото: Фото: Александр Устинов, Ельцин Центр

В Международный женский день, как не вспомнить тех представительниц прекрасного пола, на чьих плечах весь XX век лежало будущее нашей страны. Одни осваивали космос, другие развивали культуру, третьи вращались в самых верхах власти. Но в первую очередь все они были женами. И свадьбы играли не как сейчас – с лоском и шиком – а по-простому.

ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СВАДЬБА

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова вышла замуж за третьего советского космонавта Андрияна Николаева (первым парил в невесомости, - Прим. Ред.) в 1963-м. И только ленивый не называл тогда эту свадьбу «космической».

Отмечали ее с размахом. Взять хотя бы тот факт, что за организацию торжества взялись не близкие друзья, а ЦК. Расписывались молодые в новеньком Грибоедовском ЗАГСе. А отмечать поехали в Дом приемов на Воробьевском шоссе. К нему в тот день подъехала целая колонна из «Волг» и «Чаек». Среди гостей был Юрий Гагарин и сам первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который и произнес первый тост.

- Свадьба наших космонавтов – событие мирового значения. За здоровье новобрачных! – поднял бокал Хрущев. После официальной части Валентина и Андриян продолжили праздник в профессиональном кругу в Центре подготовки космонавтов, там уже гуляли допоздна. Вместе они прожили 18 лет. У них родилась дочь, потом появились и внуки.

ЕЛЬЦИНЫ ПРАЗДНОВАЛИ ТРИ РАЗА

Будущий первый президент России Борис Николаевич и его будущая жена Наина Иосифовна познакомились в студенческие годы в Свердловске. Предложение руки и сердца прозвучало в стенах вуза. Защитившись на «Отлично» Борис вышел из аудитории и сказал Наине: «Слушай, ну мы же с тобой должны пожениться!»

Наина Ельцина в свадебном платье рядом с подругой Фото: предоставлено Музеем Бориса Ельцина

Торопиться не стали. Решили подождать год. Тем более что после учебы Борис оставался работать в Свердловске, а Наина уезжала в Оренбург. Они встретились вновь в Самаре в 1956-м, куда Ельцин приехал на соревнования по волейболу. От Бориса тогда Наине пришла телеграмма: «Плохо с сердцем. Срочно приезжай!». Оказалось, что болело оно от любви.

Свадьбу отмечали три раза. Сначала в Свердловске.

- Загс был совсем маленький. Музыки и шампанского не было, - рассказывала Наина Ельцина на презентации своих мемуаров. – Просто расписались. Шампанское пили уже в общежитии. Все, что можно было разбить – разбили. Бутылки, стаканы. И все это били на счастье.

Борис и Наина Ельцины второй раз празднуют свадьбу в Оренбурге Фото: предоставлено Музеем Бориса Ельцина

Потом молодожены отправились в дом Колхозника, где был ресторан. Гостей было 140 человек. В основном студенты. По воспоминаниям однокашников, на столе стояли котлеты с пюре, консервированная рыба, хлеб с разносолами и водка. Тогда за столом друзья дали молодым подписать «свадебный договор», написанный на полутораметровом свитке. Одним из пунктов было – нарожать детей на две волейбольные команды – женскую и мужскую.

Родители Наины приехать в Свердловск не смогли. Поэтому чуть позже молодожены во второй раз отпраздновали свадьбу уже с ними – в Оренбурге. А в третий раз праздновали уже в Березниках – с родственниками Бориса Николаевича.

РАЗОРИЛИСЬ НА ШАМПАНСКОМ

Звезда «Москвы слезам не верит» Вера Алентова с мужем, будущим режиссером Владимиром Меньшовым, познакомилась во времена учебы в Школе-студии МХАТ. Уже на втором курсе молодые решили пожениться. Денег толком не было – весь свадебный бюджет всего-то 30 рублей. Белого свадебного платья на будущей знаменитой актрисе тогда не было. Да и на нем – простой костюм с галстуком. Что было самое «парадное» в личном гардеробе, то и надели. В ЗАГС жених с невестой поехали на трамвае – заплатили за два билета по три копейки. И то выбрали самый бюджетный общественный транспорт. На троллейбусе пришлось бы отдать по четыре копейки, на автобусе – по пять.

- Нас запустили в ЗАГС и открыли шампанское, а я понимаю, что мы 20 рублей отдали на то, чтобы стол накрыли в общежитии, и ни у него, ни у меня денег не было, чтобы расплатиться за шампанское, - вспоминала Вера Алентова.

Шампанское стоило 5 рублей. В итоге с деньгами молодым помог свидетель.

Будущая знаменитая актриса Вера Алентова и ее муж - будущий знаменитый режиссер Владимир Меньшов Фото: личный архив

ДЕНЕГ НЕ ХВАТИЛО ДАЖЕ НА КОЛЬЦА

Будущий первый и последний президент СССР Михаил Горбачев познакомился со своей будущей женой Раисой в студенческие годы в МГУ. Он учился на юрфаке. Она - на философском. Вообще-то девушка вроде как уже собиралась замуж за студента с физического факультета, но не срослось – высокопоставленные родители жениха невесту не оценили. И однажды, уже свободная от прошлых отношений, Раиса пошла в студклуб на танцы, где ей и приглянулся студент Михаил. Свадьбу сыграли уже в 1953-м в Ставрополье. Горбачев тогда устроился убирать картошку, чтобы купить невесте платье. На большее его зарплаты не хватило. Даже обручальных колец на свадьбе не было. Ими супруги обзавелись спустя несколько лет. Просто расписались в ЗАГСе и все.

- Раисе пришлось туфли у подружки занять. А отпраздновали только в ноябре (когда вернулись в Москву, - Прим. Ред.) Устроили вечер в диетической столовой на Стромынке, где наше общежитие МГУ было. Получился студенческий стол – водка, котлеты, винегрет, - вспоминал Михаил Горбачев.

ПОЛИЩУК УДИВИЛА ПЛАТЬЕМ

Не самое типичное свадебное платье актрисы Любовь Полищук в 70-е производило на окружающих сногсшибательный эффект. Не платье даже, а будто юбка. Вообще-то изначально оно было классическим длинным. Но Любовь Полищук сама попросила портниху укоротить его до колен. В остальном классический набор – фата, белый цвет. Рядом – первый муж Валерий Макаров. Оба занимались художественной самодеятельностью. Студент Омского пединститута Валерий хорошо пел, играл на гитаре и танцевал. Любовь уже в юности поражала всех талантом актрисы. Как-то спелись, сработались и полюбили друг друга. У них был свой дуэт «На эстраде омичи». Даже выступали в Кремлевском дворце съездов... Необычное платье Полищук – самая яркая деталь их свадьбы. Отмечали скромно, по-семейному. Пригласили 20 близких людей, сдвинули столы в квартире. Угощения приготовили сами – салаты, да закуска.

Любовь Полищук специально попросила портниху укоротить платье до колен Фото: личный архив

На фотографии молодожены счастливы, но брак их продлился всего пять лет. У них появился сын, знаменитый ныне актер Алексей Макаров. А после этого Любовь со своим первым мужем разошлись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посадила картошку у дворца и отказалась от прислуги: как станочница с Уралмашзавода стала первой леди Тайваня

В заводском цеху Фаина Вахрева влюбилась в Николая Елизарова, который оказался наследником китайского правителя, отправленным Сталиным на Урал (Подробнее)