Не понял, как оказался на «встречке»: под Екатеринбургом в ДТП с фурой и легковушкой погиб пассажир

В салоне иномарки были еще четыре человека, они не пострадали. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 320 километре трассы Пермь-Екатеринбург ранним утром 23 ноября в ДТП с фурой и Renault Logan погиб пассажир легковушки. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Водитель 1952 года рождения, управляя грузовой автомашиной Ford F-MAX в составе с полуприцепом Schmitz, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении города Пермь, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

За рулем фуры был 70-летний житель Омской области. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Там фура столкнулась со встречным Renault Logan, за рулем которого был 63-летний мужчина. В салоне иномарки были водитель и четыре пассажира. Все они – жители Ревды. В аварии погиб пассажир, который был на заднем сидении слева. Он скончался на месте до прибытия скорой помощи. Остальные не пострадали.

За рулем фуры был 70-летний житель Омской области. Он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Штраф оплачен. Пенсионер объяснил, что не понял, как оказался на встречной полосе.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. ото: УГИБДД по Свердловской области

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП ведется расследование.

Ранее, 21 ноября, в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе «ВАЗ» столкнулся с пассажирским автобусом № 104. В аварии пострадали 33-летняя водитель отечественной легковушки и ее 24-летний пассажир.