В Нижнем Тагиле в столкновении легковушки с автобусом пострадали два человека

Пассажиров в салоне автобуса в момент ДТП не было Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле днем, 21 ноября, на Восточном шоссе ВАЗ столкнулся с пассажирским автобусом №104. В аварии пострадали 33-летняя женщина, находившаяся за рулем отечественной легковушки и ее 24-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести их доставили в ГБ №4.

- Женщина, управляя автомобилем ВАЗ 2114, следуя по Восточному шоссе со стороны Индустриальной в сторону Цементной, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ под управлением 71-летнего мужчины, следующим во встречном направлении, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Нижнего Тагила.

По данным госавтоинспекторов, женщина имеет стаж вождения восемь лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась три раза. После ДТП она находилась в шоковом состоянии и не смогла объяснить, как произошла авария. По этой же причине ее не проверили на состояние опьянения.

Водитель автобуса рассказал, что ехал с обеда на автовокзал, когда в него влетела легковушка. Пассажиров в салоне в этот момент не было.

В ГИБДД также отметили, что сотрудниками отделения дорожного надзора выявлены неудовлетворительные дорожные условия - наличие зимней скользкости и снега на проезжей части. Обслуживающей организации выдана рекомендация их устранить.