«Давление, как у космонавта»: Жительница Екатеринбурга стала первой женщиной-машинистом на поезде дальнего следования

Стажировка с наставником продлится три месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед «обкаткой» 41-летняя Оксана Соколова не волнуется. Еще полгода назад она была помощником машиниста и мечтала, что когда-нибудь сама будет управлять огромным поездом. И стала первой в своей профессии! Обучение с момента собеседования длилось пять месяцев. Прошлым летом она успешно сдала теоретическую часть и приступила к практике. И сегодня, 6 марта, состоялся ее первый самостоятельный выезд с железнодорожного вокзала Екатеринбурга.

Первый самостоятельный рейс до Дружинино продлится 1 час 25 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оксана Соколова едет до станции Дружинино на пассажирском поезде дальнего следования №115 Томск-Адлер. Маршрут имеет продолжительность 1 час 25 минут.

Перед рейсом Оксане совсем не страшно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед поездкой машинистка прошла медкомиссию: проверили ее давление, заставили подышать в алкотестер. А также Оксана прошла в системе регистрацию и предварительный инструктаж. В путь она отправляется со своим наставником.

- Давление, как у космонавта! – подмечает эксперт.

Сама профессия машиниста женщинам стала доступна после 1 января 2021 года. Тогда Министерство труда внесло эту профессию в перечень разрешенных для дам профессий. Теперь, осуществить мечту может каждая женщина. Но железная дорога – не обычная прихоть при смене профессии. Наоборот, шум составов манил Оксану Соколову с детства.

- Мне улыбнулась удача. Когда сбываются мечты – это счастье. Мы жили рядом с железной дорогой. Я любила смотреть на проходящие мимо составы. Бывало, стояла на вокзале и махала вслед машинистам. Теперь, сама буду управлять такой огромной машиной. Я рада и счастлива, что у меня получается, а мои коллеги меня поддерживают, - улыбается первая женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова.

В своих силах женщина уверена Фото: Алексей БУЛАТОВ

На платформе коллеги в торжественной обстановке проводили Оксану Соколову в путь. Ей вручили цветы, а также подарили рюкзак. Кстати с собой у нее бутылка воды. Лишнего багажа ей не надо. Начальство сравнило Оксану Соколову с Валентиной Терешковой. Вот только Валентина Терешкова в космос отправилась одна, а наша машинистка – с сотней человек.

Еще через две недели машинистка поедет на Тюмень Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллеги в один голос твердят, что Оксана Павловна – талантливый и очень ценный кадр в большой команде РЖД. Они отмечают, что для них нет никакой разницы, обучать женщину или мужчину. Знания усваивают все одинаково.

Теперь Оксана сама помашет пассажирам на платформе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Далее, Оксану Соколову ждут поездки по маршрутам Екатеринбург – Дружинино, Екатеринбург – Пермь, Екатеринбург – Тюмень. Для своего развития в профессии женщина не видит преград. Семья – надежная поддержка для Оксаны. Ее трое детей с трепетом смотрят за ее успехами, глядишь, тоже обязательно станут первыми.