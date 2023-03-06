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Общество6 марта 2023 15:56

«Давление, как у космонавта»: Жительница Екатеринбурга стала первой женщиной-машинистом на поезде дальнего следования

Первая женщина-машинист отправилась в рейс из Екатеринбурга в Дружинино
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Стажировка с наставником продлится три месяца

Стажировка с наставником продлится три месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед «обкаткой» 41-летняя Оксана Соколова не волнуется. Еще полгода назад она была помощником машиниста и мечтала, что когда-нибудь сама будет управлять огромным поездом. И стала первой в своей профессии! Обучение с момента собеседования длилось пять месяцев. Прошлым летом она успешно сдала теоретическую часть и приступила к практике. И сегодня, 6 марта, состоялся ее первый самостоятельный выезд с железнодорожного вокзала Екатеринбурга.

Первый самостоятельный рейс до Дружинино продлится 1 час 25 минут

Первый самостоятельный рейс до Дружинино продлится 1 час 25 минут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оксана Соколова едет до станции Дружинино на пассажирском поезде дальнего следования №115 Томск-Адлер. Маршрут имеет продолжительность 1 час 25 минут.

Перед рейсом Оксане совсем не страшно

Перед рейсом Оксане совсем не страшно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед поездкой машинистка прошла медкомиссию: проверили ее давление, заставили подышать в алкотестер. А также Оксана прошла в системе регистрацию и предварительный инструктаж. В путь она отправляется со своим наставником.

- Давление, как у космонавта! – подмечает эксперт.

Сама профессия машиниста женщинам стала доступна после 1 января 2021 года. Тогда Министерство труда внесло эту профессию в перечень разрешенных для дам профессий. Теперь, осуществить мечту может каждая женщина. Но железная дорога – не обычная прихоть при смене профессии. Наоборот, шум составов манил Оксану Соколову с детства.

- Мне улыбнулась удача. Когда сбываются мечты – это счастье. Мы жили рядом с железной дорогой. Я любила смотреть на проходящие мимо составы. Бывало, стояла на вокзале и махала вслед машинистам. Теперь, сама буду управлять такой огромной машиной. Я рада и счастлива, что у меня получается, а мои коллеги меня поддерживают, - улыбается первая женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова.

В своих силах женщина уверена

В своих силах женщина уверена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На платформе коллеги в торжественной обстановке проводили Оксану Соколову в путь. Ей вручили цветы, а также подарили рюкзак. Кстати с собой у нее бутылка воды. Лишнего багажа ей не надо. Начальство сравнило Оксану Соколову с Валентиной Терешковой. Вот только Валентина Терешкова в космос отправилась одна, а наша машинистка – с сотней человек.

Еще через две недели машинистка поедет на Тюмень

Еще через две недели машинистка поедет на Тюмень

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллеги в один голос твердят, что Оксана Павловна – талантливый и очень ценный кадр в большой команде РЖД. Они отмечают, что для них нет никакой разницы, обучать женщину или мужчину. Знания усваивают все одинаково.

Теперь Оксана сама помашет пассажирам на платформе

Теперь Оксана сама помашет пассажирам на платформе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Далее, Оксану Соколову ждут поездки по маршрутам Екатеринбург – Дружинино, Екатеринбург – Пермь, Екатеринбург – Тюмень. Для своего развития в профессии женщина не видит преград. Семья – надежная поддержка для Оксаны. Ее трое детей с трепетом смотрят за ее успехами, глядишь, тоже обязательно станут первыми.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ